5 tendencias para obtener una cocina con personalidad y moderna

Por mucho tiempo se optó por tener cocinar que fueran perfectas y simétricas, pero estas han ido perdiendo poder. Para el 2027 las tendencias en decoración se inclinan por tener mobiliario con identidad propia.

Las nuevas corrientes proponen darle a la cocina el verdadero valor que tienen que es ser el corazón de la casa. Este es un lugar multifuncional diseñado específicamente para el disfrute.

¿Cuáles son las tendencias para la cocina?

Cocina integrada, tipo “living”

No se usará más la división de la cocina donde solo se le daba lugar para preparar la comida. En esta oportunidad todo se inclina por lo llenar aquellos rincones libres con sillones, banquetas tapizadas, alfombras de diseño o lámparas de mesa. Son elementos tradicionalmente reservados para el living, pero que en una cocina generan un quiebre visual que transforma la zona en un área sumamente acogedora.

Cocina Esta es una opción acogedora. (Pinterest /Pinterest)

Curvas arquitectónicas

Otra característica que se debe tener en cuenta es que las estructuras rígidas le dan el paso a las curvas que suavizan el entorno. Esto se puede aplicar en cantos redondeados en las mesadas, campanas extractoras con remates arqueados o frentes de armarios curvos para darle más dinamismo.

Una combinación audaz

Los decoradores recomiendan dejar de usar solo un metal para toda la grifería y los herrajes. Para el 2027 se invita a mezclar terminaciones frías y texturizadas con metales cálidos que exhiban pátina o desgaste natural.

Puedes optar por canillas de níquel pulido con tiradores de bronce antiguo, este es un ejemplo para mejorar la estética.

Colores que contrasten

Aquí vemos involucradas a las despensas ya que las alacenas independientes o los módulos empotrados se consolidan mediante el uso de puertas pintadas, interiores revestidos con murales llamativos o maderas oscuras que rompen la neutralidad del ambiente.

Estantes estilo de campo

Por último, tenemos esta gran idea en la que si puedes debes dejar las estructuras abiertas, en las que quedan a la vista los utensilios de uso cotidiano. Los tradicionales secaplatos de madera a la vista y los vajilleros expuestos volvieron para quedarse. Es una inspiración en las casas de campo.