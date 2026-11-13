El soldado cascanueces es uno de los símbolos más clásicos y elegantes de la temporada decembrina. Sin embargo, adquirir estas figuras en tiendas de decoración suele implicar un gasto considerable. La alternativa ideal para llenar tu recibidor, repisas o mesa de centro con este espíritu festivo es el reciclaje creativo.

Utilizar tubos de cartón te permite construir la estructura cilíndrica perfecta de este personaje en muy poco tiempo. Con materiales sencillos y un par de detalles bien logrados, obtendrás una pieza decorativa vistosa, ligera y sumamente económica.

¿Qué materiales necesitas para hacer un cascanueces navideño?

Reúne estos elementos fáciles de conseguir en casa o en cualquier papelería:

Tubos de cartón: Un tubo largo para un cascanueces estilizado, o dos tubos cortos unicos para ajustar la altura a tu gusto.

Pintruas acrílicas: Tonos rojo intenso o verde bosque, color piel o durazno claro, negro y dorado metálico.

Retazos de fieltro o foami: En color negro, dorado y blanco.

Algodón sintético o estambre balnco: Indispensable para crear el cabello, el bigote y la barba característica del personaje.

Silicón caliente o líquido, tijeras, regla y pinceles.

Cascanueces navideño con tubos de cartón: Fácil y barato Cascanueces navideño con tubos de cartón: Fácil y barato

¿Cómo armar un cascanueces reciclado paso a paso?

Sigue este orden sencillo para pintar y ensamblar cada parte del cuerpo con un acabado limpio:

Divide y pinta la estructura del cuerpo

Toma tu tubo de cartón y traza suavemente con un lápiz tres secciones horizontales. El tercio superior lo puedes pintar de color piel o durazno, el tercio medio píntalo de rojo vibrante y el tercio inferior de color negro.

Cascanueces navideño con tubos de cartón: Fácil y barato Cascanueces navideño con tubos de cartón: Fácil y barato

Diseña el uniforme y los detalles dorados

Con un pincel fino y pintura acrílica dorada, traza líneas horizontales paralelas en el pecho de la chaqueta para simular las trenzas militares, añadiendo pequeños puntos como botones.

Crea el rostro, la barba y el cabello

Dibuja los ojos, las cejas expresivas y unas mejillas sonrojadas en la sección superior del tubo utilizando plumones finos o pintura acrílica.

Arma el sombrero alto y los brazos

Para el sombrero tradicional, recorta una tira de cartulina o foami negro de unos 6 centímetros de ancho y pégala rodeando el borde superior del tubo de cartón.