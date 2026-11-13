Este es el hábito diario que te hará llegar a los 100 años, según expertos

Para llegar a una edad avanzada es importante poder llevar una vida saludable por lo que la alimentación y el ejercicio juega un rol fundamental. Un estudio realizado por Dan Buettner, dio a conocer que las personas más longevas no llegaron a ello por el ejercicios de gimnasio.

La clave está en el desplazamiento caminando ya que una caminata diaria aporta el 90% de los beneficios de prepararse para un maratón. Es por esto que el moverse juega un rol muy importante a tener en cuenta.

Caminata (Canva)

¿Cómo llegar a los 100 años con un buen hábito?

El estudio se llevó a cabo en poblaciones como Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en Estados Unidos donde sus habitantes realizan actividad física por medio de sus labores cotidianas.

“Las personas que viven más tiempo se mueven con naturalidad. No hacen ejercicio, pero viven en entornos donde cada movimiento es caminar”, dicen Dan Buettner. Las evidencias que se tuvieron en cuenta son:

Caminar todos los días: este ejercicio ayuda a obtener los mejores beneficios cardiovasculares sin hacer entrenamientos de alta intensidad.

Realizar trabajos del hogar y jardinería: Trabajar en huertos, cuidar el jardín y ejecutar tareas domésticas para mantener el cuerpo en movimiento constante.

Desplazarse en bicicleta: es una buena rutina diaria ante el transporte motorizado.

Alimentación:

Al movimiento también se le suma la alimentación por lo que para llegar a la longevidad se necesita comer los siguientes alimentos:

Cereales integrales.

Verduras y hortalizas.

Tubérculos.

Frutos secos.

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En las regiones mencionadas se evita el consumo de carne, alimentos ultraprocesados, tabaco y alcohol. Su vida también se ve complementada con un propósito, fuertes lazos familiares, técnicas de gestión del estrés, entre otras herramientas de bienestar.