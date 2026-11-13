Adiós árbol tradicional: estos son los colores en tendencia que dominarán la decoración 2026

Estamos a poco tiempo para que llegue una de las fechas más esperadas que es la Navidad por lo que algunos ya comienzan con las decoraciones. Aquí te vamos a dejar unos consejos para decorar tu casa y hacerla lucir más moderna, pero sobre todo original.

Ten en cuenta que las tendencias para este año nos llevan a dejar de lado los colores tradicionales como el verde o el rojo para darle paso a otros tonos más sofisticados, elegantes y con mucha presencia.

¿Cuáles son los colores en tendencia para la Navidad?

Champagne y marfil: una combinación elegante y luminosa

Esta es una combinación muy elegante. Se alejan de los contrastes tradicionales y dan espacio a una decoración delicada, muy recomendada para quienes prefieren ambientes tranquilos como sofisticados.

Debes jugar con los acabados como por ejemplo colocar una esfera de cristal transparente, unir unos adornos nacarados y detalles en dorado. El efecto escarchado es una buena alternativa.

árbol de Navidad Estos colores son muy elegantes. (Pinterest /Pinterest)

Borgoña y ciruela: colores intensos que roban miradas

El rojo no se va a ir del todo en Navidad, pero recibe un giro. Opta por los tonos borgoña, vino, granate y ciruela que conservan un toque tradicional, aunque con una apariencia más refinada.

Son colores que aportan profundidad y hacen lucir al árbol. Puedes incorporarlo con moños de terciopelo, listones anchos, esferas satinadas y adornos en dorado envejecido.

Una de las ventajas de esta combinación es que luce especialmente bien sobre árboles de follaje verde oscuro.

Verde bosque y tonos tierra: la naturaleza también llega a Navidad

El clásico verde se ve reemplazado por aquellos tonos bosque, musgo y oliva siguen encontrando su lugar, esta vez acompañados de colores tierra, beige y marrón chocolate. El material en este caso es importante por lo que debes optar por el yute, la madera, el lino y el fieltro aportan una apariencia artesanal que hace que el árbol se vea mucho más acogedor.

Azul empolvado y plata: un árbol con aire invernal

Por último, tenemos esta combinación que evocan los paisajes de invierno y aportan un toque delicado que funciona muy bien en espacios modernos. Aplica en esferas plateadas, los adornos de cristal, los acabados iridiscentes y las piezas con efecto de nieve son algunos de los elementos que ayudan a conseguir este estilo.

Corta el ambiente frío con la aplicación de luces cálidas. Estos son detalles que marcan la diferencia de manera interesante.