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Adiós árbol tradicional: estos son los colores en tendencia que dominarán la decoración 2026

Descubre las combinaciones cromáticas que transformarán tu decoración navideña

2 minutos lectura
Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Estamos a poco tiempo para que llegue una de las fechas más esperadas que es la Navidad por lo que algunos ya comienzan con las decoraciones. Aquí te vamos a dejar unos consejos para decorar tu casa y hacerla lucir más moderna, pero sobre todo original.

Ten en cuenta que las tendencias para este año nos llevan a dejar de lado los colores tradicionales como el verde o el rojo para darle paso a otros tonos más sofisticados, elegantes y con mucha presencia.

¿Cuáles son los colores en tendencia para la Navidad?

Champagne y marfil: una combinación elegante y luminosa

Esta es una combinación muy elegante. Se alejan de los contrastes tradicionales y dan espacio a una decoración delicada, muy recomendada para quienes prefieren ambientes tranquilos como sofisticados.

Debes jugar con los acabados como por ejemplo colocar una esfera de cristal transparente, unir unos adornos nacarados y detalles en dorado. El efecto escarchado es una buena alternativa.

árbol de Navidad Estos colores son muy elegantes. (Pinterest /Pinterest)

Borgoña y ciruela: colores intensos que roban miradas

El rojo no se va a ir del todo en Navidad, pero recibe un giro. Opta por los tonos borgoña, vino, granate y ciruela que conservan un toque tradicional, aunque con una apariencia más refinada.

Son colores que aportan profundidad y hacen lucir al árbol. Puedes incorporarlo con moños de terciopelo, listones anchos, esferas satinadas y adornos en dorado envejecido.

Una de las ventajas de esta combinación es que luce especialmente bien sobre árboles de follaje verde oscuro.

Verde bosque y tonos tierra: la naturaleza también llega a Navidad

El clásico verde se ve reemplazado por aquellos tonos bosque, musgo y oliva siguen encontrando su lugar, esta vez acompañados de colores tierra, beige y marrón chocolate. El material en este caso es importante por lo que debes optar por el yute, la madera, el lino y el fieltro aportan una apariencia artesanal que hace que el árbol se vea mucho más acogedor.

Azul empolvado y plata: un árbol con aire invernal

Por último, tenemos esta combinación que evocan los paisajes de invierno y aportan un toque delicado que funciona muy bien en espacios modernos. Aplica en esferas plateadas, los adornos de cristal, los acabados iridiscentes y las piezas con efecto de nieve son algunos de los elementos que ayudan a conseguir este estilo.

Corta el ambiente frío con la aplicación de luces cálidas. Estos son detalles que marcan la diferencia de manera interesante.

Árbol azul Este efecto frío es ideal. (pINTEREST/Pinterest)
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