El encanto de una Navidad hecha a mano reside en la calidez de las texturas y en la creatividad para aprovechar los recursos que ya tenemos en casa. Las tapas circulares de frascos de mermelada, café, mayonesa o cremas poseen la estructura firme y el diámetro perfecto para convertirse en la base de elegantes adornos colgantes.

Al combinarlas con estambre grueso o lana tejida, logras suavizar la rigidez del metal o plástico, creando esferas navideñas rústicas con un aire nórdico y acogedor que aporta volumen y textura artesanal a las ramas de tu pino sin riesgo a romperse.

¿Qué materiales necesitas para tus esferas artesanales?

Reúne estos materiales económicos y fáciles de encontrar en tu hogar:

Esferas navideñas rústicas con tapas recicladas y estambre Esferas navideñas rústicas con tapas recicladas y estambre

Tapas recicladas: Tapas redondas de metal o plástico de distintos tamaños. Estambre o lana gruesa: En tonos invernales y acogedores como blanco hueso, crema, beige, rojo vino, verde bosque o café caramelo. Silicón caliente o líquido: Indispensable para fijar el hilo sin que se deslice sobre la superficie lisa de la tapa. Cordel de yute o listón delgado: Para formar el lazo colgante. Elementos decorativos naturales: Botones de madera, pequeñas ramas de pino o eucalipto artificial, mini piñas secas, estrellas de anís o un trozo de encaje rústico.

¿Cómo hacer esferas navideñas rústicas paso a paso?

Prepara la tapa y coloca el colgante

Antes de empezar a forar, corta un trozo de cordel de yute de unos 15 centímetros, dóblalo por la mitad formando un ojal y pega las dos puntas en la parte superior trasera de la tapa con abundante silicón caliente.

Esferas navideñas rústicas con tapas recicladas y estambre Esferas navideñas rústicas con tapas recicladas y estambre

El embobinado en espiral

Aplica una gota de silicón caliente justo en el centro de la parte exterior de la tapa y fija el extremo del estambre. Comienza a enrollar el hilo formando una espiral muy apretada hacia afuera, poniendo pequeños puntos de silicón cada dos vueltas para que el estambre quede bien adherido y plano.

Técnica de telar envolvente

Si tienes tapas a las que les puedes retirar el centro, el proceso es aún más rápido.

Decoración rústica y detalles finales

Pega un pequeño moño de yute o terciopelo justo debajo del cordel colgante. Coloca en el centro de la esfera un botón de madera natural, una estrella de anís o un pequeño ramillete de hojas verdes artificiales.