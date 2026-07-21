3 ejercicios con ligas de resistencia más efectivos para tonificar piernas y glúteos en la sala de tu casa

Los ejercicios con ligas de resistencia se ha consolidado en la fisiología del ejercicio como una de las estrategias caseras más eficientes para inducir la hipertrofia muscilar y la tonificación del tren inferior.

Al realizar movimientos en la sala de tu casa, las bandas elásticas ofrecen una ventaja biomecánica única conocida como resistencia progresiva variable: a medida que la liga se estira, la tensión mecánica aumenta y se obliga a los músculos a contraerse con mayor fuerza en el punto máximo de movimiento.

Este estímulo constante optimiza el tiempo bajo tensión sin necesidad de sobrecargar las articulaciones con impactos bruscos, convirtiéndose en el método ideal para aislar y esculpir los glúteos y las piernas aunque el espacio sea reducido.

Los 3 ejercicios con ligas de resistencia que tonifican glúteos y piernas desde casa

Sentadilla con abducción lateral dinámica

Coloca la liga de resistencia alrededor de tus piernas, aproximadamente tres dedos por encima de tus rodillas. Párate con los pies separados a la anchura de los hombros y los dedos apuntando ligeramente hacia afuera.

Inhala mientras desciendes la cadera hacia atrás y hacia abajo en una sentadilla profunda, empujando activamente tus rodillas hacia afuera contra la resistencia de la banda.

Las sentadillas con abducciones tonifican piernas y glúteos|Pexels: RDNE Stock project

Al exhalar, impúlsate hacia arriba para volver a ponerte de pie y, sin perder el equilibrio, eleva la pierna derecha de forma lateral hacia el costado, manteniendo la pierna estirada.

Regresa al centro y alterna la elevación con la pierna izquierda en la siguiente repetición. Haz de 12 a 15 repeticiones.

Puente de glúteos

Ejercicio de puente de glúteos con ligas de resistencia|Pexels: Polina Tankilevitch

Acostada boca arriba con la liga por encima de las rodillas, dobla las piernas apoyando las plantas de los pies en el suelo y separadas a la anchura de las caderas.

Levanta la pelvis hasta formar una línea diagonal recta desde tus rodillas hasta los hombros y realiza pulsos abriendo y cerrando las rodillas. Completa 15 repeticiones.

Caminata

Caminata con ligas de resistencia para tonificar|Pexels: Pavel Danilyuk

Coloca la banda elástica por encima de las rodillas y ponte en posición de sentadilla, da cuatro pasos hacia la izquierda y cuatro pasos hacia la derecha, manteniendo la misma posición y sacando los glúteos. Repite 4 series.

