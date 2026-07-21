"¿Ves que sí se puede?": El Chef Poncho Cadena pone en evidencia a Carmen en MasterChef 24/7

Aunque ha comenzado una nueva etapa en MasterChef 24/7, eso no implica que el previo desempeño de los cocineros no siga siendo tema de conversación y es que las secuelas del segundo reto de la gala de salvación de la semana pasada se hicieron presentes este lunes en la batalla por el codiciado Pin del Chef. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que los paladares más exigentes de México afirmaran que comenzará una etapa de mayor exigencia en MasterChef 24/7 y que todos los cocineros portarán mandiles negros con el fin de que se encuentren en las mismas condiciones, el primer reto por el Pin del Chef, el cual trae consigo la salvación "inmediata", estuvo enfocado en la preparación de bagels, los cuales tuvieron que llevar a cabo en parejas, a excepción de Jazmín, quien tuvo que cocinar sola.

Durante la degustación de la propuesta de Carmen y Julio, Poncho Cadena aprovechó el momento para hacerle ver a la cocinera que "sí se pueden presentar platos casi idénticos". El Chef agregó que estaba seguro de que si la concursante continuaba en la competencia, ella comprobaría que sí es posible llevar a cabo ese tipo de encomiendas.

Cabe recordar que el viernes pasado, los cocineros tenían que preparar galletas idénticas; sin embargo, tuvieron un desempeño desastroso, el cual se vio reflejado en la molestia del Chef Poncho con Flor y las declaraciones de Carmen antes de la fiesta en el Mundo MasterChef en las que afirmó que el reto era "absurdo".

Antes de que finalizara la degustación, Carmen le comentó al Chef que su observación significaba que entonces sí los veía en la transmisión 24/7 del reality show, a lo que Cadena le respondió que lo ve todo y que "es el brujo que quiso volar".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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