¡Julio es el primero de los 12 mejores cocineros de MasterChef 24/7!

El inicio de la nueva etapa de MasterChef 24/7 tuvo un resultado que ya hemos visto en el pasado, pues aunque todos los cocineros comenzaron la gala de esta noche con mandiles negros, uno de ellos consiguió el codiciado Pin del Chef, así como su salvación automática, y se trató nada más y nada menos que de Julio.

Luego de dos intensos desafíos en los que los participantes del reality show tuvieron que preparar bagels en parejas y un platillo con jabalí como protagonista, respectivamente, Julio, quien ya ha conocido las responsabilidades que implica llevar la valiosa insignia se coronó como el gran triunfador de esta noche.

Cabe recordar que el cocinero ha garantizado su lugar en la competencia por otra semana más y se trata del primero en formar parte del Top 12 de los mejores participantes de esta temporada.

Es necesario señalar que los participantes restantes tendrán que seguir cocinando a lo largo de toda esta semana para salvarse y quienes logren llegar al Top 12 recibirán una filipina, la cual marcará el inicio de la recta final del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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