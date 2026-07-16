Los 3 estiramientos matutinos obligatorios para liberar la tensión acumulada en la zona lumbar

¿Te levantas por la mañana sintiendo la espalda baja rígida, pesada o con una molesta punzada al intentar enderezarte? Debes saber que esto se soluciona con ejercicios de estiramientos matutinos.

El dolor y la tensión lumbar al despertar es una de las quejas físicas más comunes en la sociedad actual, detonada principalmente por las malas posturas al dormir, el sedentarismo del día anterior y la deshidratación natural que sufren los discos invertebrales durante las horas de sueño.

Ignorar la rigidez matutina arruina la energía que tendrás durante el día y también acumula un estrés mecánico. Esto se soluciona con 3 estiramientos matutinos que son obligatorios para liberar la tensión lumbar.

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Los 3 estiramientos matutinos para liberar la tensión lumbar al despertar

El estiramiento del gato-camello

Colócate en cuadripedia sobre un mat de yoga o una alfombra. Al inhalar, lleva la mirada al techo, arquea la espalda suavemente y deja que el abdomen caiga. Al exhalar, empuja el suelo con las manos, redondea la espalda hacia el techo y lleva la barbilla al pecho.

Realiza el movimiento de forma lenta y pausada durante 1 minuto, coordinándolo siempre con tu respiración.

Estos son los estiramientos que debes realizar al despertar para aliviar tu tensión lumbar|Pexels: cottonbro studio

La postura del niño

Desde la posición de cuatro puntos, abre las rodillas al ancho del mat y junta los dedos gordos de los pies. Lleva los glúteos hacia los talones mientras estiras los brazos hacia el frente, apoyando la frente en el suelo. Imagina que tus manos caminan hacia aelante y tu cadera empuja hacia atrás.

Mantén la posición estática respirando profundamente durante 45 a 60 segundos. Con cada exhalación, intenta relajar más la zona baja de la espalda.

Mover el cuerpo durante las mañanas ayudará a aliviar la tensión muscular|Pexels: Ketut Subiyanto

Torsión espinal supina

Acuéstate boca arriba con las piernas estiradas. Flexiona la rodilla derecha y llévala hacia el pecho. Con la ayuda de tu mano izquierda, guía suavemente esa rodilla por encima de tu cuerpo hacia el lado izquierdo, intentand que toque el suelo.

Mantén el brazo derecho estirado hacia el lado opuesto y la mirada hacia esa mano, asegurándote de que ambos hombros sigan tocando el suelo. Sostén la postura durante 30 segundos.

