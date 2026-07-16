Muere celebridad de reality shows en circunstancias perturbadoras; hay un sospechoso de 28 años

Una noticia ha conmocionado a Reino Unido en los últimos días: Ann Widdecombe, personalidad de reality shows y que formaba parte de la escena política, murió en lo que se ha calificado como un "ataque selectivo".

La mujer de 78 años participó en programas como Celebrity Big Brother UK y Strictly Come Dancing (la versión británica del programa Dancing with the Stars). Fue ministra y, entre sus logros políticos, estuvo formar parte de las voces pro-Brexit más importantes, de acuerdo con la BBC.

Ann Widdecombe fue encontrada muerta en su hogar ubicado en la campiña inglesa, el 9 de julio. Al día siguiente se dio a conocer que la mujer tenía heridas que indicaban un asesinato, pero posteriormente la Policía Antiterrorista Nacional calificó el crimen como un "ataque selectivo"; esto último ha generado intriga e incertidumbre en el país.

El día que murió, por la mañana, había participado de manera remota en un programa del canal conservador Talk TV.

Ya hay un sospechoso del crimen: se trata de un hombre de 28 años que el miércoles 8 de julio viajó desde el norte de Inglaterra por más de 400 kilómetros hasta el hogar de Widdecombe. Su identidad permanece sin revelar, pero se sabe que permanecerá detenido por hasta 7 días de acuerdo con la Ley Antiterrorista.

Actualmente existen varias líneas de investigación sobre el asesinato pero las autoridades no han dado muchas especificaciones porque se desconoce el motivo del ataque y las circunstancias; se especula, por ejemplo, si hubo alguna motivación política.

Quién era Ann Widdecombe

Era una política conservadora radical, originaria de Somerset, Inglaterra. Ann Widdecombe fue ministra en los años 90 y posteriormente fue conocida por su ideología pro-Brexit.

Sin embargo, más allá de su trabajo en la política, su fama escaló a partir de su participación en reality shows de encierro y de baile con celebridades.