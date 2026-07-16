7 advertencias astrológicas para evitar conflictos de pareja según tu signo

Cada signo del zodíaco tiene advertencias astrológicas clave, basadas en los tránsitos de planetas personales como Marte y Mercurio constituyen una herramienta de prevención psicológica crítica para salvaguardar la estabilidad en las relaciones afectivas.

En la astrología evolutiva moderna, los conflictos de pareja rara vez surgen por una incompatibilidad insalvable, sino por la falta de sincronía con los ciclos cósmicos que rigen la comunicación y la gestión de la ira.

Conocer las alertas cósmicas te permite modular tus reacciones conducturales antes de que la energía de un tránsito dañe tus vínculos más valiosos.

Las 7 advertencias para evitar conflictos de pareja según tu signo

Signos de Fuergo (Aries, Leo y Sagitario)

Se advierte sobre la impulsividad verbal y la reactividad. El riesgo para las parejas de estos signos es que su tendencia natural a la honestidad brutal se convierte en una agresión bajo la tensión planetaria actia.

Decir lo primero que viene a su mente para poder ganar cada discusión puede dejar heridas emocionales profundas en tu pareja que tardarán meses en sanar. Aplica la regla de alejarte de la habitación durante algunos minutos antes de responder.

Las razones astrológicas por las que podrían tener conflictos de pareja, según tu signo|Pexels: Vitaly Gariev

Signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

La advertencia es cuidar la rigidez mental y el control del hogar. Tratar de microgestionar las acciones de tu pareja o emitir juicios de valor constantes sobre su productividad genera un ambiente asfixiante.

Signos de Aire (Géminis, Libra y Acuario)

Se advierte sobre evitar la distancia que genera la "Ley del Hielo" intelectual. Suelen desconectarse emocionalmente por los tránsitos que tocan su inconsciente y racionalizan en exceso las discusiones, incluso tienden a aplicar silencios muy prolongados.

Así evitarán conflictos los diferentes signos del zodíaco|Pexels: Timur Weber

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

Se les pide controlar la proyección de traumas pasados. Las lunaciones en Plutón harán que estén más sensibles y puedan revivir traumas de traición y abandono que sucedieron en relaciones pasadas, pero no están relacionadas con el presente.

El riesgo está en posibles acusaciones hacia su pareja, basándose en suposiciones o revisando espacios personales por desconfianza y control, asumiendo un rol de víctima constante.