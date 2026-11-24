Hacer manualidades en casa es una forma excelente de entretenernos, desconectarnos un rato de las pantallas y darle rienda suelta a nuestra imaginación. Se trata de una de las prácticas que, lejos de circunscribirse al ámbito escolar, ha ganado mucho terreno en las rutinas de muchas familias.

Dedicar un momento a cortar, armar y crear con nuestras propias manos nos permite bajar el ritmo cotidiano, concentrarnos en los detalles y disfrutar del proceso creativo sin presiones. Así, las manualidades nos invitan a convertir cualquier tarde libre en una experiencia relajante y divertida, con mucha creatividad.

Manualidades de Dragon Ball

Dentro de ese universo creativo, muchos proyectos de manualidades encuentran su impulso en historias y personajes que nos acompañaron desde siempre, y Dragon Ball es un clásico inagotable para inspirarse.

La energía de Gokú, la actitud de Vegeta, las esferas del dragón o los guiños más icónicos del anime ofrecen motivos llenos de color y personalidad para dar vida a diseños originales. Así, estas manualidades podrán reflejar la pasión por Dragon Ball y sus personajes.

¿Cómo hacer stickers de Dragon Ball?

Lo mejor con las manualidades es que no hace falta contar con máquinas complejas ni materiales difíciles de conseguir. Muchos proyectos solo requieren de vinilo y unas buenas tijeras para que podamos crear stickers fácilmente para personalizar cuadernos, recipientes de acero inoxidable, notebooks o fundas.

En este marco, a continuación se presentan tres ideas de manualidades prácticas y entretenidas para aprender a hacer nuestros propios stickers artesanales inspirados en Dragon Ball:

Esferas del dragón con brillo y efecto capa

Cómo hacerlo: Elegí vinilo amarillo brillante o dorado y corta círculos del mismo tamaño usando una moneda o tapa como guía. Luego, con vinilo rojo o negro, corta pequeñas estrellas (de una a siete, según la esfera que quieras armar) y pégalas encima.

Toque final: Puedes agregar un borde fino de vinilo negro o dejarlas limpias para pegar en agendas, cargadores o frascos. Si haces las siete, tenés un set completo listo para repartir o coleccionar.

Siluetas de aura y energía estilo Saiyajin

Cómo hacerlo: Dibuja en el reverso del vinilo un contorno dinámico de ráfagas de energía, llamas o siluetas angulosas que recuerden al ki o a una transformación. Usa vinilos celestes, azules, amarillos o naranjas para jugar con distintos niveles de poder.

Toque final: Corta con calma las puntas y los ángulos con la punta de la tijera. Quedan espectaculares pegados en esquinas de notebooks, tablets o termos, aportando movimiento sin necesidad de trazar rostros complejos.

Mini íconos clásicos: Kanji, nube voladora o cápsula