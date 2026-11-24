La estética cálida y abundante de las películas navideñas de los años noventa vuelve a conquistar la decoración de interiores este diciembre, con Mi pobre angelito como gran referente visual. Lejos del minimalismo actual, este estilo rescata la nostalgia de los escenarios clásicos, donde la calidez hogareña y los detalles abundantes marcan el ritmo de las fiestas.

Inspirada en la elegancia tradicional y el espíritu festivo de aquella década, esta propuesta invita a transformar la sala con estampados a cuadros, luces cálidas y adornos llenos de historia. Es una forma sencilla y acogedora de revivir la magia decembrina de los noventa en cada rincón del hogar.

¿Cómo hacer una decoración navideña como la película Mi pobre angelito?

Para lograr una decoración navideña inspirada en la película Mi pobre angelito, el secreto está en apostar por una estética maximalista, elegante y muy cálida, conocida en el diseño de interiores como estilo Ralph Lauren Christmas. Este enfoque deja de lado el minimalismo nórdico para recuperar la abundancia visual y la nostalgia acogedora de los años noventa.

Árbol de navidad (Freepik)

Para recrear este ambiente en casa, comienza eligiendo una paleta tradicional que combine tonos neutros con el clásico rojo intenso y el verde pino, sumando acentos en azul marino, tono vino y café. El elemento protagonista debe ser el estampado tartán o a cuadros, presente en mantas, cojines, listones para el árbol y caminos de mesa que aporten textura y calidez inmediata.

Navidad (Pinterest)

En cuanto a la iluminación, opta por series de luces cálidas y multicolor que envuelvan el árbol, las ventanas y las guirnaldas, creando una atmósfera luminosa y hogareña. Finalmente, incorpora figuras clásicas como Santa Claus, cascanueces, moños de terciopelo y esferas variadas. La clave es recargar los espacios de forma armoniosa para que cada rincón luzca festivo, tradicional y lleno de espíritu decembrino.

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?

La tradición católica establece que el árbol de Navidad debe armarse el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción de María, fecha que marca oficialmente el inicio de las celebraciones decembrinas en muchos países de habla hispana. Sin embargo, en otras culturas se acostumbra colocarlo el primer domingo de Adviento, mientras que actualmente muchas familias deciden adelantarlo a mediados de noviembre para disfrutar más tiempo del ambiente festivo y la iluminación navideña en el hogar.