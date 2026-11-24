La Navidad es el momento ideal para renovar la decoración del hogar con detalles originales que salgan de los clásicos adornos en rojo y verde. Una excelente alternativa para darle un giro moderno y lleno de color a tus espacios es crear una guirnalda inspirada en K-Pop Demon Hunters, llevando el estilo vibrante de Rumi, Mira y Zoey a los rincones festivos de la casa.

Lo mejor de esta manualidad es que resulta muy económica y fácil de armar en familia, aprovechando cartulinas, cartón reciclado y algunos brillos que ya tengas guardados. Con pocos materiales y pasos sencillos, podrás diseñar un adorno llamativo que combine el espíritu decembrino con toda la estética musical y brillante de la película.

¿Cómo es la estética de K-pop Demon Hunters?

La estética de K-Pop Demon Hunters fusiona el brillo de los escenarios pop con elementos visuales de acción sobrenatural. Predominan los colores vibrantes como morados, rosas, azules eléctricos y destellos plateados u holográficos, combinados con atuendos modernos inspirados en la moda urbana y el vestuario de estrellas coreanas. A esto se suman detalles místicos tradicionales de Corea, armas luminosas, efectos de neón, estrellas y una animación dinámica llena de energía. En conjunto, logra un estilo llamativo, juvenil y fantástico donde el glamour musical convive con una atmósfera oscura, mágica y llena de ritmo.

Guerreras K-Pop (Netflix Mercadolibre /Canva)

¿Cómo hacer guirnaldas navideñas de K-pop Demon Hunters?

Para armar una guirnalda navideña inspirada en K-pop Demon Hunters comienza imprimiendo imágenes de Rumi, Mira y Zoey y pégalas sobre cartón reciclado para darles firmeza. Acompaña las figuras de las protagonistas con estrellas, esferas o detalles musicales recortados en cartulinas moradas, rosas y azules. Añade brillo en los bordes usando foami diamantado o acabados metálicos para resaltar el estilo festivo y de espectáculo que caracteriza a la película.

Luego, alterna los personajes con los adornos navideños sobre una mesa de trabajo para lograr una composición equilibrada. Haz una perforación en la parte superior de cada pieza y pásalas por un listón o cordón decorativo, haciendo pequeños nudos si deseas mantener las figuras separadas. Si buscas un acabado más llamativo, puedes sumar detalles con cartulina holográfica que evoquen los destellos propios de los escenarios musicales.

Las Guerreras K-pop (Gemini)

Finalmente, agrega pequeños moños o una tira de luces LED a batería para dar mayor luminosidad a toda la creación. Puedes colgar esta manualidad alrededor del árbol, en puertas, ventanas o paredes para armar un rincón temático lleno de color y ritmo durante las celebraciones de fin de año.