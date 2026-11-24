La magia de las fiestas y el humor absurdo de The Amazing Digital Circus se encuentran en estas cinco estampas brillantes de Pomni y Jax. Llevar a estos personajes a escenarios navideños, con detalles luminosos y expresiones llenas de carácter, logra un contraste tan gracioso como llamativo para la temporada.

Cada diseño está pensado para resaltar con efectos brillantes, destellos y guiños festivos que combinan ternura, ironía y mucha actitud. Son ideales para decorar agendas, cuadernos, regalos o rincones temáticos y darle un aire distinto a la Navidad.

¿Cómo hacer estampas en Canva?

Para hacer estampas o stickers en Canva, abre la plataforma y crea un diseño con tamaño personalizado, ya sea individual o en hoja para armar una plancha. Luego sube tus ilustraciones o busca gráficos en el menú de elementos y acomódalos con suficiente separación entre sí. Después, selecciona cada diseño, entra en Editar y activa Contorno o Bordes, eligiendo el grosor y el color blanco clásico para lograr el acabado tradicional. Si buscas un efecto brillante, añade destellos, brillos o texturas metálicas encima del diseño. Finalmente, descarga el archivo en PNG con fondo transparente o en PDF para impresión, imprímelo en papel autoadhesivo o brillante y recórtalo a mano o con plotter.

Navidad (Cortesía B360)

¿Cuáles son las mejores estampas de Pomni y Jax?

A continuación, desplegaremos una lista con las mejores estampas de Pomni y Jax estilo navideño:

Pomni con gorro de duende y luces brillantes

Esta estampa muestra a Pomni con su clásica expresión nerviosa pero encantadora, luciendo un gorro de duende en rojo y verde mientras unas luces navideñas brillantes rodean su contorno. El acabado luminoso en los focos resalta su personalidad y aporta calidez visual a cualquier regalo o agenda.

Jax envuelto en guirnaldas y esferas

Con su habitual sonrisa burlona, Jax aparece enredado entre guirnaldas verdes y esferas metálicas rojas y doradas. El efecto brillante sobre los adornos crea un contraste divertido entre su actitud irónica y el espíritu festivo, ideal para destacar en cuadernos o fundas.

Pomni y Jax brindando con chocolate caliente

Ambos personajes comparten una escena compacta sosteniendo tazas humeantes con malvaviscos y bastones de caramelo. Los destellos nacarados en el vapor y los bordes le dan un aire acogedor y de colección, perfecto para decorar sobres o tarjetas navideñas.

Estampas navideñas (Gemini)

Jax como reno con nariz luminosa

Jax lleva una diadema con astas de reno y una nariz roja luminosa acompañada de una mirada pícara que anticipa una travesura. Su acabado brillante hace que resalte especialmente sobre superficies oscuras o bolsas de papel kraft.

Dúo navideño entre regalos y nieve

Pomni y Jax protagonizan esta composición rodeados de cajas de regalo con moños, copos de nieve y pequeños adornos. Los detalles con efecto tornasol sobre la nieve y los lazos convierten esta estampa en el cierre ideal para cualquier set festivo.