Falta muy poco para la llegada de la Navidad por lo que muchas personas ya están planificando desde la decoración hasta la comida. Sin embargo, muchos van más allá y utilizan maquillaje alusivo a la fecha.

Si eres de las que aman decorar su rostro con estilo navideño pues te traemos los mejores delineados de ojos con temática navideña. Cada uno de ellos tiene su magia especial.

¿Cuáles son los mejores delineados para Navidad?

Delineado de bastón de caramelo (Candy Cane)

El bastón de caramelo es un clásico de Navidad y en el maquillaje aporta luminosidad al rostro. Para poder lograrlo debes realizar un delineado cat-eye grueso usando un delineador líquido blanco como base. Cuando esté seco vas a realizar líneas diagonales finas con un delineador rojo a lo largo de todo el trazo para poder simular que es caramelo.

Como toque final puedes agregar una sombra brillante plateada o dorada en el lagrimal para poder abrir la mirada.

Delineado de luces navideñas

Luego nos encontramos con esta opción que es muy divertida y funciona muy bien en el párpado desnudo como así también con un delineado negro tradicional. El procedimiento consiste en realizar una línea curva y ondulada en tono negro o verde oscuro siguiendo la cuenca del ojo o el borde de las pestañas (simulando el cable).

Toma delineadores rojos, amarillo, azul, verde o también pequeñas piedras adhesiva para hacer foquitos a lo largo de la línea. Por último, tienes que colocar un punto diminuto de delineador blanco dentro de cada foco de color para darle efecto de brillo.

Delineado de gorro de Santa Claus

Por último, tenemos un diseño sutil que ayuda a que puedas convertir la colita del delineado tradicional en el protagonista de tu maquillaje. Para ello realiza un delineado de gato con color rojo intenso con la punta ligeramente caída o curva hacia abajo. Toma un delineador blanco cremoso o punta fina para dibujar el borde esponjoso en la base del trazo rojo y un pequeño pompón en el extremo de la cola.

El toque final es colocar pestañas postizas tupidas y labios rojos o nude para equilibrar el protagonismo de los ojos.