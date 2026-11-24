Masha y el Oso es una de las series animadas más aclamadas por los más chicos. Sus personajes se han ganado el corazón de los pequeños y generan mucho entretenimiento.

Los protagonistas de esta serie se pueden fusionar con la manicura por lo que te traemos los mejores diseños para que luzcas unas manos divertidas y super originales.

¿Cuáles son los diseños de uñas de Masha y el oso?

Retrato dúo en uñas acento (Nail art a mano alzada)

Para este diseño lo que debes hacer es pintar el rostro de Masha en una uña y el del oso en otra. La base debe ser en tono nude o rosa pastel para que los dibujos resalten de la mejor manera. El resto de las uñas deben ir con un esmaltado liso en rosa fucsia con algunos detalles de brillos o glitter.

Inspiración en el vestido tradicional y el bosque

Esta es una idea para los que prefieran un diseño más sutil. En este caso tienes que combinar los colores característicos de la serie como uñas en tono fucsia vibrante con algunos detalles de flores blancas o margaritas. Las mismas pueden ir intercaladas con uñas en colores marrón chocolate o beige con huellas de oso minimalistas.

Efecto miel, abejas y girasoles.

Aquí tenemos un diseño que se inspira en el amor del Oso por la miel y las escenas del jardín. Para llevarlo a cabo tienes que usar una base amarilla pastel o transparente y agrega un efecto de “miel derritiéndose” en tonos ámbar. Agrega abejas pequeñas, frascos de miel o girasoles en relieve 3D.

Manicura francesa temática con stickers al agua.

Si tienes las uñas cortas esta es una buena idea para un acabado prolijo. Lo que tienes que hacer es una manicura francesa clásica o en tono rosa chicle. Agrega calcomanías al agua que estén inspirados en Masha, el Oso y la ardilla o el conejo.

Stickers Estos stickers son realmente interesantes. (Pinterest /Pinterest)

Fantasía pastel con cristales y texturas.

Por último, tenemos este estilo donde se combinan las uñas largas almendradas con una base degradada al estilo baby boomer con colores rosa y blanco. También puedes agregar ilustraciones caricaturescas de los personajes acompañadas de pedrería, perlas pequeñas, corazones y texturas tipo suéter o peluche en tonos café para simular el pelaje del Oso.