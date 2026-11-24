Los parches para la ropa son elementos ideales para poder decorar tus prendas de la mejor manera. Es por esto que te vamos a contar cómo hacer unos inspirados en Bob Esponja.

Estas son ideas creativas y fáciles que te llevarán a realizar los mejores parches para poder obtener ropa personalizada con los personajes favoritos de muchas personas.

¿Cómo hacer parches de Bob Esponja?

Parches de fieltro en capas (sin necesidad de bordar)

El fieltro es muy fácil de trabajar porque no se deshilacha y puedes encontrar colores muy llamativos. Lo que tienes que hacer es recortar la silueta base de Bob Esponja en fieltro amarillo. A parte vas a recortar los detalles por separado como lo son camisa, pantalón, corbata, etc. A los mismos los debes pegar con pegamento textil o silicona caliente.

A las pecas y el contorno de los ojos los puedes dibujar con un marcador permanente.

Parches pintados a mano sobre tela de jean o gabardina

Esta es una buena idea para quienes saben dibujar o calcar y puedes hacer las expresiones que más desees. El procedimiento es cortar un pedazo de tela firme como puede ser denim o lienzo del algodón, y transfiere el dibujo con lápiz, píntalo con pintura para tela y delinea los bordes con pintura dimensional negra o marcador textil.

Continúa con una puntada festón o zig-zag en el borde para obtener un aspecto de parche comprado.

Bordado con aguja mágica (Punch Needle)

Así vas a poder obtener una textura esponjosa y en relieve. Para este caso debes tensar un trozo de tela monje o arpillera en un bastidor, allí dibujarás la cara de Bob Esponja o Patricio y rellena con lana fina usando la aguja mágica. Por último, aplica cola vinílica o látex en la parte trasera para fijar los hilos y recorta dejando un margen de medio centímetro.

Parches sublimados o con papel transfer

Es una de las opciones más rápidas para quienes buscan un diseño con detalles o colores degradados. Vas a imprimir el diseño en papel transfer para telas (recordando invertir la imagen en modo espejo), plánchalo sobre un retazo de tela blanca de poliéster o algodón y recórtalo dándole la forma que quieras.

Mini parches de íconos de Fondo de Bikini

Por último, tenemos esta idea que consiste en hacer pequeños parches combinables para colocar en toda la prenda. Aquí puedes inspirarte en las flores del cielo de Fondo de Bikini, una medusa rosa, Gary, una espátula o el balde de carnada. Se pueden hacer en fieltro o bordado tradicional.