Cómo usar la sal gruesa para desinfectar y limpiar tablas de cortar de madera

Mantener el hogar en óptimas condiciones requiere tiempo y dedicación diaria, ya que la acumulación de actividades organizativas puede resultar abrumadora. Desde el orden de las habitaciones hasta el cuidado de las superficies de trabajo, la gestión doméstica demanda constancia para preservar la armonía y la salubridad de los espacios que habitamos a diario.

En este marco, existen numerosos trucos caseros e ingredientes cotidianos que nos facilitan de gran manera las labores de higiene y mantenimiento, fundamentalmente en el ámbito de la cocina.

Trucos para el hogar

En el caso de la cocina, donde se manipulan alimentos continuamente, contar con alternativas naturales permite desinfectar los utensilios de forma segura, económica y libre de químicos agresivos.

Entre estas herramientas tradicionales se destaca la sal gruesa, un potente aliado para desinfectar y acondicionar las tablas de cortar de madera. Los expertos remarcan que, gracias a sus propiedades abrasivas e higroscópicas, la sal actúa como un exfoliante natural que remueve los restos atrapados en los poros de la madera.

Sal para tablas de cortar

La sal gruesa es ideal para neutralizar los malos olores absorbidos por los alimentos y absorber la humedad sobrante. Así se puede prevenir el desarrollo de bacterias y hongos en la superficie de las tablas de cortar, motivo por el cual te contamos cuál es el proceso para hacerlo adecuadamente: