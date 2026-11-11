Cómo usar la sal gruesa para desinfectar y limpiar tablas de cortar de madera

Mantener el hogar en óptimas condiciones requiere tiempo y dedicación diaria, ya que la acumulación de actividades organizativas puede resultar abrumadora. Desde el orden de las habitaciones hasta el cuidado de las superficies de trabajo, la gestión doméstica demanda constancia para preservar la armonía y la salubridad de los espacios que habitamos a diario.
En este marco, existen numerosos trucos caseros e ingredientes cotidianos que nos facilitan de gran manera las labores de higiene y mantenimiento, fundamentalmente en el ámbito de la cocina.
Trucos para el hogar
En el caso de la cocina, donde se manipulan alimentos continuamente, contar con alternativas naturales permite desinfectar los utensilios de forma segura, económica y libre de químicos agresivos.
Entre estas herramientas tradicionales se destaca la sal gruesa, un potente aliado para desinfectar y acondicionar las tablas de cortar de madera. Los expertos remarcan que, gracias a sus propiedades abrasivas e higroscópicas, la sal actúa como un exfoliante natural que remueve los restos atrapados en los poros de la madera.
Sal para tablas de cortar
La sal gruesa es ideal para neutralizar los malos olores absorbidos por los alimentos y absorber la humedad sobrante. Así se puede prevenir el desarrollo de bacterias y hongos en la superficie de las tablas de cortar, motivo por el cual te contamos cuál es el proceso para hacerlo adecuadamente:
- Limpieza inicial: Lava la tabla con agua tibia y jabón neutro para eliminar los restos superficiales de comida. Seca ligeramente la superficie con un paño limpio.
- Aplicar la sal: Espolvorea una capa abundante de sal gruesa sobre toda la cara de la tabla de madera.
- Frotar con limón: Corta un limón por la mitad y utilízalo como esponja frotando la sal haciendo movimientos circulares. Exprime suavemente el limón mientras frotas para que el jugo se mezcle con la sal, creando una pasta desinfectante y desodorante.
- Dejar actuar: Deja reposar la mezcla sobre la madera durante 5 a 10 minutos para que el ácido cítrico y la sal penetren en los poros.
- Enjuagar y secar: Enjuaga bien la tabla con agua tibia para retirar todos los residuos de sal y limón. Seca inmediatamente con una toalla de cocina limpia y déjala secar al aire en posición vertical para evitar que se acumule humedad en los bordes.