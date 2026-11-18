Diversas fuentes bibliográficas destacan que las manualidades son fundamentales para el desarrollo cognitivo y la motricidad fina en los niños, mientras que en los adultos actúan como una excelente herramienta terapéutica para reducir el estrés y fomentar la concentración.

Al promover el trabajo con las manos y la transformación materiales cotidianos, las manualidades estimulan la resolución de problemas y la imaginación. Además, este tipo de práctica es entendida como un espacio de conexión donde familiares de distintas edades pueden colaborar, aprender y materializar ideas de forma tangible.

Manualidades en casa

En este marco, Dragon Ball es un éxito mundial indiscutible que ha marcado a múltiples generaciones con su estética inconfundible y que ha logrado traspasar la pantalla e inspirar una gran cantidad de proyectos de manualidades.

Cada personaje y los elementos simbólicos de Dragon Ball son los puntos fuertes sobre los cuales se sostienen las propuestas de manualidades. Al respecto, hoy pondremos de relieve 3 iniciativas que no debes dejar pasar.

¿Cómo hacer el rastreador de Raditz?

Recrear la famosa tecnología de la raza Saiyajin es un proyecto de manualidades accesible que no requiere herramientas complejas ni presupuestos elevados. Es por eso que, utilizando únicamente cartón reciclado, pegamento y papel celofán de color, es posible construir réplicas detalladas y muy convincentes para disfraces o juegos.

A continuación, te presentamos tres ideas creativas para que aprendas a fabricar el emblemático rastreador de Raditz: