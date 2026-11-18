Diversas fuentes bibliográficas destacan que las manualidades son fundamentales para el desarrollo cognitivo y la motricidad fina en los niños, mientras que en los adultos actúan como una excelente herramienta terapéutica para reducir el estrés y fomentar la concentración.
Al promover el trabajo con las manos y la transformación materiales cotidianos, las manualidades estimulan la resolución de problemas y la imaginación. Además, este tipo de práctica es entendida como un espacio de conexión donde familiares de distintas edades pueden colaborar, aprender y materializar ideas de forma tangible.
Manualidades en casa
En este marco, Dragon Ball es un éxito mundial indiscutible que ha marcado a múltiples generaciones con su estética inconfundible y que ha logrado traspasar la pantalla e inspirar una gran cantidad de proyectos de manualidades.
Cada personaje y los elementos simbólicos de Dragon Ball son los puntos fuertes sobre los cuales se sostienen las propuestas de manualidades. Al respecto, hoy pondremos de relieve 3 iniciativas que no debes dejar pasar.
¿Cómo hacer el rastreador de Raditz?
Recrear la famosa tecnología de la raza Saiyajin es un proyecto de manualidades accesible que no requiere herramientas complejas ni presupuestos elevados. Es por eso que, utilizando únicamente cartón reciclado, pegamento y papel celofán de color, es posible construir réplicas detalladas y muy convincentes para disfraces o juegos.
A continuación, te presentamos tres ideas creativas para que aprendas a fabricar el emblemático rastreador de Raditz:
- Rastreador de diadema ajustable: Corta una tira larga de cartón flexible y ajústala al contorno de la frente hasta la oreja izquierda, simulando una media diadema. En el extremo de la oreja, pega una pequeña caja rectangular hecha con cartón más grueso para simular el comunicador y los botones. Desde esa caja, extiende un alambre forrado en cartón o una tira delgada de cartón rígido hacia el ojo, y pega en el extremo un marco cuadrado con papel celofán verde tenso.
- Rastreador de gancho de oreja: Para una versión más discreta y similar a unos lentes, recorta una pieza de cartón duro con la forma de la patilla de unos anteojos que se sostenga únicamente sobre la oreja izquierda. Construye el auricular con capas superpuestas de cartulina para darle volumen tridimensional y dibuja los botones de encendido. Adhiere una pantalla de celofán verde directamente a la estructura principal usando un marco de cartón de doble capa para que el papel celofán quede intercalado y protegido, evitando que se rompa con facilidad.
- Rastreador táctico con símbolos: Crea una versión más robusta diseñando un panel lateral ancho de cartón corrugado que cubra gran parte de la oreja y la mejilla, similar a un casco parcial. Recorta la pantalla en forma ovalada y pega dos o tres capas de papel celofán verde para oscurecer el tono y darle un aspecto más tecnológico. Antes de fijar el celofán, utiliza un marcador permanente negro de punta fina para dibujar pequeños números y símbolos alienígenas sobre el papel, imitando los niveles de poder que leía Raditz al llegar a la Tierra.