Las botellas de plástico vacías pueden tener una segunda vida durante las fiestas: una alternativa es reutilizarlas para fabricar un mini árbol de Navidad, ideal para colocar sobre una mesa, una repisa o el escritorio. Esta manualidad permite aprovechar materiales que suelen acumularse en el hogar y convertirlos en una decoración personalizada.

Además de ser una manualidad con propuesta creativa, es una oportunidad para incorporar hábitos de reutilización en los preparativos navideños. Con una botella limpia, tijeras, pegamento y algunos elementos decorativos, puedes conseguir un arbolito pequeño que se adapte al estilo de tu casa.

¿Qué materiales necesitas para hacer un mini árbol de Navidad con botellas de plástico?

Antes de comenzar, reúne los elementos necesarios. Lo ideal es utilizar una botella de plástico verde, aunque también puedes trabajar con una transparente y pintarla para conseguir el acabado deseado.

Materiales:

1 o 2 botellas de plástico limpias y secas.

Tijeras o cúter

Una regla y un marcador

Pegamento apto para manualidades

Un tubo de cartón o un palito firme para formar el tronco

Pintura acrílica, si deseas cambiar el color del plástico

Cintas, pequeñas estrellas, pompones o adornos livianos

Si vas a utilizar un cúter, realiza los cortes sobre una superficie estable. Los bordes del plástico pueden quedar filosos, por lo que conviene manipularlos con cuidado.

DIY: ¿Cómo reutilizar las botellas de plástico para crear un árbol navideño paso a paso?

Una vez que tengas los materiales, puedes comenzar a construir tu mini árbol. La idea es aprovechar las partes de la botella para formar ramas de distintos tamaños y darles una apariencia similar a la de un pino.

Prepara la botella: retira las etiquetas, lávala y deja que se seque por completo. Después, corta la base y separa el cuerpo del envase. Crea las ramas: corta el plástico en tiras alargadas, procurando que tengan un ancho similar. Realiza pequeños cortes en los bordes de cada tira para conseguir un efecto de follaje. Dales forma: curva suavemente las tiras hacia afuera para que parezcan ramas. Puedes variar su longitud para conseguir una silueta más natural. Arma la estructura: utiliza el tubo de cartón o el palito como tronco. Pega las tiras de plástico alrededor, comenzando por la parte inferior con las más largas y continuando hacia arriba con las más cortas. Decora el arbolito: incorpora una estrella pequeña en la punta, cintas o adornos livianos. También puedes pintar algunas ramas para crear contrastes. Prepara la base: coloca el tronco dentro de un recipiente pequeño y asegúralo con cartón, piedras limpias o algún material que le dé estabilidad.

El resultado será un mini árbol navideño hecho con materiales reutilizados, que puedes personalizar con los colores y detalles que prefieras. Esta manualidad demuestra que las botellas vacías no necesariamente tienen que terminar en la basura: pueden convertirse en adornos originales y darle un toque creativo a la Navidad.