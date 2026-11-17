El consumo de azúcar, los colorantes y los edulcorantes sigue generando dudas entre los padres de familia, especialmente cuando se trata de la alimentación de los más pequeños. ¿Es malo que un niño consuma productos con estos ingredientes? ¿A partir de qué edad pueden incorporarse a su dieta?

Te puede interesar: 5 ideas para que tu hijo pruebe alimentos nuevos sin berrinches

Ante estas dudas, Carmen Ruiz, nutrióloga especialista clínica y deportiva, explicó que es necesario dejar atrás algunos mitos y analizar cada caso de manera individual, considerando los hábitos alimentarios, los antecedentes familiares y el estado de salud de los niños.

De acuerdo con la especialista, la obesidad infantil es un problema que no puede reducirse únicamente a prohibir alimentos, pues también intervienen factores familiares, sociales y de estilo de vida. Por ello, destacó la importancia de trabajar en la educación alimentaria desde los primeros años de vida.

Carmen Ruiz, nutrióloga especialista clínica y deportiva

¿A partir de qué edad pueden consumir edulcorantes los niños?

Uno de los principales cuestionamientos de los padres es si los edulcorantes bajos o sin calorías son seguros durante la infancia. De acuerdo con Carmen Ruiz, su posible incorporación debe analizarse dependiendo de las necesidades de cada niño y no como una recomendación generalizada.

La especialista en nutrición explicó que existen pequeños que debido a sus condiciones de salud, sobrepeso o hábitos alimentarios podrían necesitar una intervención nutricional desde edades tempranas. En estos casos, los edulcorantes pueden considerarse una herramienta dentro de una estrategia más amplia, siempre que exista una valoración profesional.

También recordó que no se trata simplemente de prohibir los dulces o los pasteles, sino de enseñar a los niños y sus familias a construir una relación saludable con los alimentos. “Los padres deben cuidar la alimentación de sus hijos y conocer el papel de los edulcorantes para prevenir la obesidad y la diabetes”, expresó.

Los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías son ingredientes que proporcionan un sabor dulce sin aportar energía o con un aporte calórico mínimo. Se utilizan como sustitutos del azúcar en alimentos y bebidas para reducir su consumo sin eliminar el sabor dulce.

Sin embargo, aunque un edulcorante esté aprobado para su consumo no significa que deba incorporarse sin supervición a la alimentación infantil.

Endulcolorantes

Obesidad infantil: ¿por qué es importante cambiar los hábitos familiares?

Carmen Ruiz destacó que los hábitos alimentarios de los padres influyen directamente en la manera en que los niños aprenden a comer, incluso señaló que actualmente existen familias en las que el sobrepeso y la obesidad están presentes desde generaciones anteriores, lo que hace necesario prestar atención tanto a los factores hereditarios como al entorno.

También, la especialista recordó que hace algunas décadas los estilos de vida eran diferentes y que, además de los avances tecnológicos, también cambiaron las costumbres alimentarias y la actividad física.

Por esta razón, insistió en que la atención de la obesidad infantil no debe centrarse exclusivamente en el niño, sino involucrar a toda la familia, desde la selección de alimentos hasta las actividades físicas que realizan diariamente.