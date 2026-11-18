Con el paso del tiempo la piel comienza a perder firmeza y se hacen más evidentes las líneas de expresión. Es por esta razón que el maquillaje debe ser adecuado para cada edad y aquí te traemos los mejores consejos para que puedas maquillarte sin aplicar sombras negras.

Después de los 50 muchas mujeres optan por el lápiz marrón para los delineados debido a que suavizan la mirada y consiguen que parezca más descansada. Uno de los principales consejos es no utilizar sombras oscuras en las pieles maduras ya que resta luminosidad por lo que se genera el efecto contrario.

¿Cómo conseguir una mirada profunda?

Hay 4 reglas que debes cumplir para poder obtener una mirada más profunda

#1. Empieza con una sombra de ojos en crema

Comienza aplicando una sombra en crema para que el maquillaje dure más tiempo e intensifica los colores. Este formato no seca el párpado, se puede integrar en la piel de una manera más favorecedora y los pigmentos no se acumulan en los pliegues.

Sombras de ojos (Gemini/Canva)

#2. Usa tonos neutros

Otra recomendación es trabajar con tonos neutros que sean ligeramente más profundos que el tono natural de tu piel. Aquí podemos encontrar beige, topo, arena, caramelo o marrón que dan la profundidad que se busca, pero no endurece ni hace más pequeños a los ojos. También se debe tener en cuenta que genera transiciones de color más suaves que se integran mejor con los cambios de textura del párpado.

#3. Aplícalos de dentro hacia fuera

Otra de las reglas nos lleva a colocar los tonos de manera estratégica. Se puede aplicar una sombra mate en un tono topo, marrón suave o tierra en la cuenca del ojo y difuminarla para crear dimensión. Me gusta trabajar las sombras de forma progresiva, con poca cantidad y bien difuminadas. También se puede aplicar sombras de diferentes tonos aplicándola en la cuenca del ojo y la difuminas aportando dimensión a la mirada.

máscara de pestañas.png La técnica es importante. (Canva)

#4. Oscurece (solo) la zona del nacimiento de las pestañas

Por último, vas a intensificar la raíz de las pestañas con ayuda de un lápiz o una sombra oscura. El producto debe ser concentrado en el exterior del ojo para obtener definición y profundidad. La máscara de pestañas también es una gran aliada en este sentido.