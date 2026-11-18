Las tendencias de la moda siguen impulsando cambios de look a nivel mundial, invitando a renovar el estilo personal con propuestas cada vez más versátiles y naturales.
Lejos de las reglas rígidas del pasado, la estética actual prioriza la comodidad y la autenticidad, adaptándose al ritmo de vida moderno sin perder elegancia ni frescura. Es por eso que el estilo de corte de cabello tiene tanto peso a la hora de modificar nuestra imagen.
Cambio de look
Los expertos en belleza remarcan que el corte de cabello es una de las acciones más potentes a la hora de mejorar nuestra imagen. Esto se debe a que un buen diseño no solo enmarca el rostro y suaviza las facciones, sino que también aporta movimiento, rejuvenece la expresión y transforma por completo la postura.
Un cambio de look operado desde el corte de cabello es un paso simple pero de gran impacto. Es por ello que saber escoger el estilo que mejor se adapte a nuestro rostro, tipo de pelo y personalidad resulta sumamente necesario.
Los mejores cortes garçonn
Dentro de las opciones más favorecedoras a partir de los 50 años, el corte garçonn se destaca por su capacidad para estilizar el cuello, realzar los pómulos y simplificar la rutina diaria. Desde el rubro, advierten que en sus versiones texturizadas, los cortes garçonn son ideales para secar al aire y devolverle cuerpo al cabello fino o sin forma.
A continuación, se destacan las 3 variantes del corte garçonn que son imprescindibles para personas mayores de 50 años de edad:
- Garçonn desfilado con flequillo largo y ligero: Este estilo concentra el volumen en la coronilla mediante capas suaves y desfiladas que evitan que el cabello se vea aplastado. El flequillo largo, peinado ligeramente hacia un costado o abierto al centro, aporta movimiento frontal y suaviza las líneas de expresión de la frente. Al secarse al aire, las puntas desmechadas caen de forma natural y disimulan la falta de densidad.
- Garçonn tipo bixie texturizado: A medio camino entre el bob y el pixie, esta versión conserva un poco más de largo en la nuca y alrededor de las orejas, con un corte en capas irregulares en toda la cabeza. Esa estructura escalonada crea una sensación visual de mayor grosor y dinamismo. Solo requiere aplicar un poco de crema de peinar o espuma ligera en húmedo y dejar que se seque solo para lograr un acabado desenfadado y con cuerpo.
- Garçonn con nuca despejada y coronilla con volumen: Pensado para quienes buscan máxima practicidad sin resignar estructura, este corte mantiene los laterales y la nuca bien definidos y cortos, mientras deja más longitud y textura en la parte superior. El contraste de largos eleva visualmente el rostro y evita que el cabello pierda forma con el paso de las horas, logrando un resultado pulido pero natural sin necesidad de secador ni plancha.