Falta muy poco para que comience la Navidad y uno de los elementos que no puede faltar es el árbol. Si quieres decorarlo de una manera más original y con los personajes favoritos de tus hijos pues te traemos las mejores opciones para poder hacer una decoración de inspirada en las Guerreras K-pop.

Lo principal que debes tener en cuenta es la paleta de colores inspirada en las HUNTR/X. Con algunos materiales podrás lograr un diseño original sin gastar de más y con resultados increíbles.

¿Cómo decorar el árbol de Navidad de las Guerreras K-Pop?

Lo primero que debes hacer es definir la paleta, si quieres mantenerte fiel a la película pues debes usar los tonos morados, rosa neón y azul eléctrico que son los que se usan en los conciertos y los combinas con el negro y plateado.

También puedes incorporar al Honmoon, que es la barrera mágica que protegen las Guerreras K-pop, incorpora detalles en dorado. En el caso de que puedas, tienes la opción de cambiar el tradicional pino verde por uno negro o blanco para que los colores resalten aún más.

Coloca las luces primero: Coloca las series LED en morado, rosa o azul, también puedes agregar luces de colores que tengan efecto intermitente. Su distribución debe ser en espiral de abajo hacia arriba.

Agrega guirnaldas y listones: coloca en el árbol guirnaldas plateadas o tornasol, listones en morado y rosa neón.

Cuelga las esferas: ve alternando esferas con los colores de la paleta de las Guerreras con algunas que sean personalizadas con los personajes de la película que puedes hacer tu misma.

Suma figuras de los personajes: imprime a los personajes de la película y las cuelgas con un gancho o listón. También puedes añadir algunos peluches o figuras que tengas de tus personajes y acomodarlos en el árbol o sobre el mismo pie de árbol.

Incluye detalles musicales: en este caso se incluyen micrófonos, notas musicales y diamantes.

Armas de las guerreras; agrega silueta de la espada de Rumi, la lanza de Mira y los cuchillos de Zoey en fomi plateado o dorado son un detalle que los fans reconocerán de inmediato.

Corona el árbol: no coloques la estrella tradicional, sino un micrófono dorado, el logo de HUNTR/X o una estrella brillante en rosa o morado.