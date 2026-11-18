Peppa Pig es uno de los personajes más queridos por los más pequeños, por lo que muchos quieren llevarlos a todas partes. En esta oportunidad te vamos a contar sobre las 3 estampas grandes y con muchos colores para colocarlas donde quieras.

Esta es una gran oportunidad para poder personalizar los elementos que más desees y de la mejor manera. Recuerda que la impresión que realices también es importante para luzca óptimo.

¿Cuáles son las mejores estampas de Peppa Pig?

Las mejores estampas de Peppa Pig que puedes imprimir o que puedes tomar de referencia son las siguientes:

Peppa con arcoíris y fondo vibrante: un diseño vertical lleno de colores intensos con Peppa sobre un prado verde y un arcoíris de fondo, ideal para imprimir en tamaño grande o usar como póster decorativo.

Peppa Pig Esta es una imagen interesante. (pINTEREST/Pinterest)

Escena familiar con arcoíris y flores: en este caso te encontrarás con una estampa grupal con toda la familia Pig, acompañados de flores gigantes, sol y un listón de color rosa. Es perfecta para decorar las fiestas o carteles de cumpleaños.

Estampa circular de Peppa Hada: por último, tenemos este diseño redondo de colores muy llamativos con Peppa vestida de hada con corona y varita mágica.

Peppa Pig Esta es una gran opción. (pINTEREST /Pinterest)

¿Cómo imprimir las estampas?

A la hora de imprimir tienes que tener en cuenta la elección del papel. Las recomendaciones son: