El fenómeno global de Las Guerreras K-Pop continúa arrasando en las plataformas de streaming y consolidándose como uno de los estrenos animados más exitosos de los últimos tiempos. La película no deja de sumar fanáticos de todas las edades alrededor del mundo, quienes buscan llevar el estilo y la energía de sus protagonistas más allá de la pantalla.

La revolución que Las Guerreras K-Pop ha despertado, también ha dado inicio a una enorme ola de creatividad en el mundo de las manualidades y los proyectos de las ideas DIY (Hazlo tú mismo). Así es como en redes sociales abundan las iniciativas que tienen a Rumi, Mira y Zoey como protagonistas.

Las Guerreras K-Pop protagonistas

Los accesorios que lucen las integrantes de Las Guerreras K-Pop, especialmente sus pulseras trenzadas y amuletos cargados de simbolismo, se han convertido en el objeto de deseo perfecto para recrear en casa con materiales accesibles y mucha imaginación.

De esta manera, se impulsan diversos proyectos de manualidades e ideas DIY que buscan personalizar objetos existentes o crear nuevos diseños que ayuden a decorar una habitación o sirvan como obsequio para verdaderos fans de la película.

¿Cómo hacer pulseras K-Pop?

Dentro de las técnicas más versátiles para dar vida a las ideas DIY, el trabajo con hilo encerado destaca por su resistencia, acabado profesional y facilidad para combinar colores intensos. En este marco, muchas iniciativas dejan en claro que con este material es posible abordar desde tejidos planos hasta nudos complejos y engarces de dijes.

Ante lo señalado, a continuación te presentamos 3 trucos paso a paso para confeccionar tus propias pulseras inspiradas en Las Guerreras K-Pop:

Pulsera de nudo plano (macramé) con los colores insignia

Prepara los hilos: Corta 2 hilos encerados de 40 cm para la base central (en color negro) y 2 hilos de 120 cm en los colores vibrantes que elijas para tejer. Sujeta la base: Haz un nudo simple dejando 8 cm libres en el extremo superior y fíjalo a una superficie con cinta adhesiva o un gancho. Teje el nudo cuadrado: Toma el hilo izquierdo, pásalo por encima de los hilos centrales formando un “4”, y pasa el hilo derecho por encima de ese extremo, luego por debajo de la base y sácalo por el hueco del “4”. Ajusta bien. Alterna los lados: Repite el mismo movimiento empezando esta vez por el lado derecho para que el tejido quede recto y no se tuerza. Cierra y sella: Al alcanzar el largo deseado (unos 15 a 16 cm), haz un nudo simple, corta el sobrante dejando 3 mm y quema las puntas suavemente con un encendedor para sellar la cera.

Trenza de espiga con cuentas metálicas y amuletos

Organiza las hebras: Corta 4 hilos encerados de 60 cm en dos tonos contrastantes (por ejemplo, 2 morados y 2 plateados o blancos) y únelos en un extremo con un nudo. Separa en dos grupos: Divide los hilos en dos pares (izquierdo y derecho), manteniendo los colores simétricos. Cruza en espiga: Toma el hilo más externo del grupo izquierdo, crúzalo por encima hacia el centro y únelo al grupo derecho. Luego, haz lo mismo tomando el hilo más externo del grupo derecho hacia el centro del izquierdo. Añade los detalles: Cada 3 cm de tejido, inserta una cuenta metálica o un dije pequeño en uno de los hilos centrales antes de cruzarlo, logrando que quede incrustado en medio de la trenza. Termina el cuerpo: Repite la secuencia hasta completar el contorno de tu muñeca y asegura el final con un nudo firme.

Cierre corredizo ajustable (truco del popote/sorbete)