Desde que fue estrenada en los años 80, la saga de Dragon Ball se consolidó como uno de los fenómenos más importantes de la cultura pop y el anime a nivel mundial. A lo largo de los años ha ido entreteniendo a personas de distintas edades y formando un gran fandom.

Las aventuras de Goku y sus amigos han trascendido generaciones, manteniéndose vigentes mediante nuevas sagas, películas y videojuegos. Además, muchos de sus seguidores se atreven a incursionar en prácticas como las manualidades para recrear ese maravilloso universo.

Manualidades en casa

El constante impacto que supone Dragon Ball en el mundo del entretenimiento también ha hecho que la serie sea una fuente inagotable de inspiración para creadores y aficionados. En redes sociales abundan los proyectos de manualidades protagonizados por personajes icónicos de la saga.

Esferas del dragón, trajes y objetos emblemáticos son por lo general recreados con diversas técnicas y materiales. Miles de usuarios comparten tutoriales caseros llenos de creatividad y nostalgia que invitan a los fans de Dragon Ball a dejar volar su imaginación.

¿Cómo hacer las semillas del ermitaño?

Entre los materiales más accesibles y versátiles para llevar a cabo estos diseños a la realidad se encuentran la masa de sal y las témperas. Se trata de elementos ideales para modelar piezas con volumen, secarlas al aire o al horno y darles color con facilidad.

Por todo lo señalado, hoy queremos presentarte algunos proyectos de manualidades que se concretan aplicando esta técnica a uno de los recursos más recordados de la serie. Las siguientes 3 ideas enseñan a crear las semillas del ermitaño muy fácilmente:

Clásicas con textura de piedra y sombreado seco

Cómo hacerlas: Forma pequeñas bolitas ligeramente ovaladas o irregulares con masa de sal, imitando el tamaño y la forma rústica de las semillas originales. Una vez secas y endurecidas, píntalas con una base de témpera verde oliva o verde musgo.

El toque extra: Cuando la base esté seca, toma un pincel con muy poca témpera verde claro o amarilla (técnica de pincel seco) y pásalo suavemente por las zonas más salientes para resaltar el relieve y darles un aspecto natural.

Estilo “mini coleccionable” con frasco o bolsita temática

Cómo hacerlas: Prepara una tanda de semillas pequeñas y uniformes con masa de sal, píntalas con témperas verdes variadas y aplica una capa de barniz escolar o cola vinílica diluida una vez secas para darles un acabado protegido y ligeramente brillante.

El toque extra: Guárdalas en un frasquito de vidrio pequeño o en una bolsita de tela con una etiqueta impresa o pintada a mano que diga “Semillas del Ermitaño” o “Senzu”, ideal para decorar un escritorio o regalar a un fanático.

Llaveros o imanes de la Torre Karin