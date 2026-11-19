Decorar el hogar durante las fiestas decembrinas no requiere comprar muebles nuevos ni llenar cada rincón de adornos. Cuando el espacio es pequeño, la ubicación del arbolito de Navidad puede hacer que la sala luzca elegante y amplia al instante. También puedes optar por estas 8 decoraciones que serán tendencia en este 2026.

Una de las recomendaciones de los especialistas en decoración consiste en elegir un punto focal y concentrar ahí los principales elementos ornamentales. El portal especializado Angi recomienda utilizar un pino de tamaño mediano y silueta estrecha para conseguir presencia visual sin saturar el entorno con demasiados accesorios. También puedes elegir estas 5 ideas bonitas para poner al lado del árbol de Navidad.

4 ideas para acomodar la sala con arbolito de Navidad y que luzca elegante y amplia al instante 4 ideas para acomodar la sala con arbolito de Navidad y que luzca elegante y amplia al instante (IA)

Así puedes acomodar el arbolito de Navidad en la sala

1. Esquina libre junto al sillón: Esta ubicación utiliza una zona que normalmente no tiene una función principal y evita ocupar el centro de la habitación. Un modelo delgado, con ramas poco extendidas, puede colocarse junto al sofá o cerca de una pared lateral. Para complementar el conjunto, puedes utilizar una alfombra pequeña debajo de la base, esferas en dos tonalidades y luces cálidas.

2. Paredes y las ventanas para distribuir los adornos: Puedes colocar una corona en la pared, una guirnalda sobre el marco de una ventana y pequeñas luces en los estantes. Esta distribución lleva la decoración hacia zonas que normalmente permanecen libres y evita sumar demasiados objetos alrededor de los sillones.

3. Pino pequeño sobre una consola o mesa auxiliar: Esta alternativa funciona cuando no existe una esquina libre para instalar un modelo de piso. Un ejemplar de sobremesa puede ocupar una consola junto al comedor, un mueble para televisión o una mesa lateral resistente. Para completar el conjunto, puedes añadir una charola con esferas, una figura decorativa y una guirnalda corta.

4. Paleta de dos o tres colores y despeja el centro: Una combinación de blanco, dorado y verde integra los adornos sin crear demasiados contrastes. También puedes elegir tonos champagne, beige y madera natural para conseguir una apariencia más cálida.