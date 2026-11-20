Preparar la carta para Santa Claus es una de las actividades más lindas para disfrutar en familia durante la previa navideña y despertar la imaginación de los más pequeños. Cuando la propuesta toma como inspiración el mundo de Peppa Pig, el pedido de regalos se vuelve aún más cercano y divertido, lleno de guiños cotidianos, colores alegres y manualidades simples para hacer en casa.

En esta nota compartimos tres ideas prácticas y creativas para armar una carta temática de Peppa Pig para Santa combinando propuestas de juego, recortes en papel y detalles especiales para enviar. Descubre cómo llevar adelante cada opción.

¿Qué valores transmite Peppa Pig?

Peppa Pig transmite valores cotidianos centrados en la vida familiar, la amistad y el aprendizaje a través del juego. A partir de situaciones simples, como compartir juguetes, ayudar en casa, resolver pequeños malentendidos o aceptar cuando algo no sale como se espera, la serie promueve el afecto entre hermanos, el respeto por los mayores y la curiosidad por explorar el entorno. Sus historias muestran con humor y naturalidad la importancia de escuchar, pedir disculpas y disfrutar de los momentos compartidos, convirtiendo las rutinas diarias y las pequeñas aventuras en oportunidades para crecer y convivir en armonía.

Peppa Pig (RTVE)

¿Cómo hacerle una carta a Santa con temática Peppa Pig?

Para armar una carta a Santa con temática de Peppa Pig, puedes combinar manualidades en papel y plantillas impresas para hacer con los más chicos.

Peppa Pig (Panadería)

1. Carta con forma de la casa amarilla

Dobla una cartulina amarilla a la mitad y recorta la parte superior en punta para simular el techo. Pega un semicírculo verde abajo para el césped, dibuja las ventanas cuadradas y suma recortes de Peppa y George con gorros navideños. Usa el interior para anotar la lista de deseos y pegar dibujos o recortes de regalos.

2. Carta gigante de agradecimiento (estilo episodio)

Une dos o cuatro cartulinas blancas o rosadas para formar un pliego grande. Además del pedido de regalos, incluye dibujos de Santa Claus en su trineo, un árbol navideño y mensajes de agradecimiento. Agrega un pequeño sobre en una esquina con ilustraciones de galletas, leche o zanahorias para los renos.

3. Plantilla ilustrada lista para rellenar

Imprime plantillas temáticas con bordes navideños, renglones y casillas de comportamiento. Permite que los niños coloreen a los personajes, firmen con su nombre y decoren los bordes con brillantina o stickers festivos.