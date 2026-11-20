Uno de los juguetes de moda es el squishy, un juguete anti estrés que se puede conseguir en el mercado con diferentes formas y colores. En esta ocasión te vamos a contar cómo ahorrar dinero creando uno casero con el uso de una esponja de cocina.

Los squishies se caracterizan por ser juguetes blandos que se pueden aplastar y vuelven a su forma sin problema. Así es que manos a la obra para hacer tu propio squishy casero.

¿Cómo hacer un squishy casero?

El primer paso es poder cubrir con papel de diario o un mantel de nylon. Toma una esponja de cocina nueva, tijeras con buen filo o un cúter y pinturas acrílicas de los colores que se elijan. También necesitarás tener plasticola o silicona líquida, pinceles finos y una fibra para marcar.

Quítale a la esponja la parte verde, puedes despegarla con los dedos o tomar la tijera y cortarla al ras para quedarte solo con la parte blanda. Toma la fibra para dibujar la patita de un perro sobre la cara de arriba, más precisamente un corazón grande dado vuelta en el centro, que hace de almohadilla principal, y cuatro círculos más chicos arriba, que son los deditos.

Luego tendrás que recortar todo el borde de afuera siguiendo el patrón dibujado, haz cortes rectos y continuos alrededor de la esponja para poder quitar el material que sobra y dejar una pieza limpia.

Para que el squishy se vea real, con la punta de la tijera le vas a realizar pequeños cortes en ángulo por todos los bordes de la huella, así se redondean las esquinas y la esponja va tomando una forma abombada y esponjosa. Los cortes deben ser suaves y de a poco.

Trabaja los detalles de adentro, haciendo uno canales suaves entre la almohadilla central y los cuatro deditos de arriba.

¿Cómo pintar al squishy?

Tienes que armar una mezcla de pintura acrílica con un par de gotas de plasticola o silicona líquida, un truco que le da elasticidad a la pintura para que no se rompa cuando se aprieta el juguete anti estrés. Pinta con ella toda la base y lo dejas secar completamente.

Es importante que la esponja esté bien seca porque sino la pintura se cuartea. Con un pincel fino vas a tomar otro color para pintar la almohadilla central y las cuatro huellitas chicas.

Deja secar por varias horas para que no quede nada de humedad.