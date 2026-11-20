El periodo de menor precipitación, que suele comenzar hacia finales del otoño en buena parte de México, es la temporada ideal para realizar trabajos de mantenimiento en casa. Durante estos meses disminuye la lluvia y resulta más sencillo preparar las superficies, aplicar materiales de reparación y respetar sus periodos de secado de las grietas de las paredes y así evitar que se filtre el agua.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el estiaje es de noviembre a mayo, aunque las condiciones varían según la región. En gran parte del territorio mexicano, las precipitaciones se concentran entre mayo y octubre. Por eso, el cierre del otoño y los primeros meses del siguiente ciclo son perfectos para atender desperfectos antes del regreso de las lluvias.

La temporada del año ideal para tapar las grietas de las paredes y que duren más tiempo La temporada del año ideal para tapar las grietas de las paredes y que duren más tiempo (IA)

La mejor temporada para tapar las grietas

La reducción de las precipitaciones facilita los trabajos de mantenimiento porque evita que el agua de lluvia entre en contacto con los materiales recién colocados. Los resanadores necesitan condiciones adecuadas para adherirse y completar su proceso de secado. Si una superficie conserva humedad o recibe agua antes de que termine el procedimiento, el acabado puede perder adherencia y presentar desprendimientos.

Otro factor importante es la humedad acumulada durante los meses de precipitaciones. Antes de colocar cualquier material, se recomienda identificar si el deterioro procede de filtraciones, tuberías dañadas, condensación o movimientos de la construcción.

Así puedes preparar la superficie para tapar las grietas

El primer paso consiste en retirar el acabado suelto alrededor de la zona afectada. Para ello se puede utilizar una espátula, un cepillo o una herramienta adecuada al material. Después hay que eliminar el polvo, los restos de pintura y cualquier partícula que impida la adherencia. Cemix recomienda abrir ligeramente las fisuras superficiales, retirar los residuos y humedecer de forma moderada el área cuando el procedimiento del producto así lo indique.