La llegada de diciembre despierta la ilusión de los más pequeños del hogar, y sumar a sus personajes favoritos en las actividades de temporada hace que cada detalle se aún más especial. Crear estampas brillantes de Peppa Pig para Navidad es una idea económica, divertida y muy versátil para decorar envoltorios de regalos, tarjetas navideñas, cuaderno escolares o bolsas de dulces en las posadas.

Utilizando herramientas gratuitas y papel fotográfico autoadhesivo de alto brillo, puedes armar tus propias planillas en casa en cuestión de minutos. Ver a Peppa, George y su familia luciendo disfraces invernales llenará de alegría y color cualquier proyecto infantil.

5 estampas brillantes de Peppa Pig como Santa Claus, duende o muñeco de nieve

Peppa Pig vestida de Santa Claus entregando regalos

Una estampa circular o con contorno troquelado donde Peppa viste el traje rojo con cinturón negro, botas brillantes y un gorro de Santa Claus, sosteniendo un saco lleno de juguetes sobre un fondo rojo cereza con destellos dorados.

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Peppa y George como duendes ayudantes del taller de Santa

Ilustración de Peppa y su hermanito George vestidos con túnicas verde esmeralda, medias rayadas y gorros puntiagudos con cascabeles, rodeados de bastones de caramelo, martillos de juguete y estrellas brillantes.

Muñeco de nieve estilo Peppa Pig con bufanda y zanahoria

Una figura de nieve con las orejas características de Peppa, nariz de zanahoria, botones de carbón, sombrero de copa negro y una bufanda roja tejida, enmarcada por copos de nieve plateados sobre un fondo azul cielo.

5 estampas brillantes de Peppa Pig como Santa Claus, duende y muñeco de nieve 5 estampas brillantes de Peppa Pig como Santa Claus, duende y muñeco de nieve

Estampas brillantes de Peppa patinando sobre hielo con efecto holográfico

Peppa luciendo su abrigo rojo, orejeras esponjosas y patines plateados deslizándose sobre una piedra congelada junto a Señor Dinosaurio con gorro navideño, rodeados de destellos de luz.

Mini etiquetas circulares “De/Para” con el rostro de Peppa con temática de Navidad

Planilla de estampas redondas de 6 centímetros de diámetro con bordes dorados brillantes, mostrando el rostro sonriente de Peppa con gorro navideño en la mitad superior y líneas limpias en la inferior para escribir el nombre del destinatario.