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3 looks de maquillaje que armonizan tu rostro sin exceso

Descubre cuáles son las 3 tendencias de maquillaje que puedes aplicar en ti para armonizar tu tipo de rostro, además del paso a paso para lucir mejor

Conoce cómo armonizar tu rostro con maquillaje, de acuerdo con expertos
Conoce cómo armonizar tu rostro con maquillaje, de acuerdo con expertos|Pexels: Alena Darmel

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Con el uso adecuado de diferentes técnicas de maquillaje es posible armonizar nuestro rostro, sin importar el tipo. Esto se debe al uso de las sombras, luces y contrastes que permiten equilibrar las facciones y resaltar tu belleza natural sin perder tu escencia.

La corriente especializada en este arte se conoce como visagismo y su regla de oro es el juego entre los tonos claros y los oscuros. Los primeros sirven para iluminar y corregir, mientras que los segundos son para dar contorno.

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3 looks de maquillaje que armonizan tu rostro

Para armonizar el rostro sin usar capas pesadas de productos, el secreto está en la estrategia de la colocación de cada uno. Los 3 looks minimalistas ideales para esta temporada son:

  • Maquillaje monocromático y cálido

Ideal para conseguir un efecto de piel saludable. Este maquillaje solo necesita de un labial cremoso o de un rubor en barra y dará cohesión a todo el rostro.

El maquillaje monocromático natural se obtiene con un solo producto cremoso
El maquillaje monocromático natural se obtiene con un solo producto cremoso|Pinterest

Armoniza al usar el mismo tono en mejollas, párpados y labios, ya que el color conecta los diferentes puntos del rostro, lo que visualmente hace las facciones más suaves.

Se consigue aplicando color en la parte alta de los pómulos y difuminándola acia las sienes para obtener un efecto lifting natural. También debes dar unos toques de color en los párpados para obtener profundidad sin usar sombras oscuras.

  • El foco en la mirada
El iluminador en el lagrimal del ojo permite abrir la mirada
El iluminador en el lagrimal del ojo permite abrir la mirada|Made with Google AI

Para obtener un efecto apertura y que tu rostro no se vea cansado. Armoniza al concentrar la luz en el centro del rostro y retener la atención en la mirada.

Se consigue usando corrector en el lagrimal y en la esquina externa del ojo, hacia arriba. Además de rizar bien tus pestañas y aplicar mascara solo en las superiores.

  • Sunkissed
El efecto sunkissed estilza cualquier rostro sin exceso de maquillaje
El efecto sunkissed estilza cualquier rostro sin exceso de maquillaje|Pinterest

Este efecto de contorno natural y bronceado consigue armonizar al definir la estructura ósea, como pómulos y frente, de manera muy sutil.

Se consigue aplicando polvos bronceadores en forma de 3, cubriendo sienes, pómulo y mandíbula. Trata de usar una brocha grande y suelta para que el color se funda con la piel.

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