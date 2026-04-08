3 looks de maquillaje que armonizan tu rostro sin exceso

Con el uso adecuado de diferentes técnicas de maquillaje es posible armonizar nuestro rostro, sin importar el tipo. Esto se debe al uso de las sombras, luces y contrastes que permiten equilibrar las facciones y resaltar tu belleza natural sin perder tu escencia.

La corriente especializada en este arte se conoce como visagismo y su regla de oro es el juego entre los tonos claros y los oscuros. Los primeros sirven para iluminar y corregir, mientras que los segundos son para dar contorno.

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3 looks de maquillaje que armonizan tu rostro

Para armonizar el rostro sin usar capas pesadas de productos, el secreto está en la estrategia de la colocación de cada uno. Los 3 looks minimalistas ideales para esta temporada son:

Maquillaje monocromático y cálido

Ideal para conseguir un efecto de piel saludable. Este maquillaje solo necesita de un labial cremoso o de un rubor en barra y dará cohesión a todo el rostro.

El maquillaje monocromático natural se obtiene con un solo producto cremoso|Pinterest

Armoniza al usar el mismo tono en mejollas, párpados y labios, ya que el color conecta los diferentes puntos del rostro, lo que visualmente hace las facciones más suaves.

Se consigue aplicando color en la parte alta de los pómulos y difuminándola acia las sienes para obtener un efecto lifting natural. También debes dar unos toques de color en los párpados para obtener profundidad sin usar sombras oscuras.

El foco en la mirada

El iluminador en el lagrimal del ojo permite abrir la mirada|Made with Google AI

Para obtener un efecto apertura y que tu rostro no se vea cansado. Armoniza al concentrar la luz en el centro del rostro y retener la atención en la mirada.

Se consigue usando corrector en el lagrimal y en la esquina externa del ojo, hacia arriba. Además de rizar bien tus pestañas y aplicar mascara solo en las superiores.

Sunkissed

El efecto sunkissed estilza cualquier rostro sin exceso de maquillaje|Pinterest

Este efecto de contorno natural y bronceado consigue armonizar al definir la estructura ósea, como pómulos y frente, de manera muy sutil.

Se consigue aplicando polvos bronceadores en forma de 3, cubriendo sienes, pómulo y mandíbula. Trata de usar una brocha grande y suelta para que el color se funda con la piel.