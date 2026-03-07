El maquillaje minimalista que está dominando 2026
La tendencia de 2026 se basa en la frase “menos es más”, por lo que el maquillaje minimalista está de regreso, conoce cómo conseguir el look perfecto
La sofisticación y lo simple se mantiene como tendencia en el maquillaje este 2026, todo por obtener un look natural y minimalista que combina con diferentes tipos de piel y estilos.
A diferencia de lo tradicional, el enfoque de este año está centrado en técnicas como la aplicación de blush que haga lucir a la piel cremosa, bases ligeras y brillos tornasol, además de ser una forma de simplificar la rutina.
¿Por qué cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer?
El maquillaje minimalista que impone este 2026
- Prepara la piel
Es el primer paso y resulta escencial para conseguir un acabado natural. Se consigue con una limpieza profunda del rostro, la humectación adecuada, bloqueador solar ligero y un tónico que deje un acabado hidratado.
- Base realista
Olvida las bases de alta cobertura y enfócate en una tinta ligera para la piel que ayude a emparejar ligeramente el tono y procura que las texturas, lunares y pecas continúen visibles después.
- Aplica corrector
Solo en puntos estratégicos, como imperfecciones puntuales (barros) o en el lagrimal para aportar luminosidad. Preferentemente usa un producto en crema que permita la fusión.
- Bronceador y blush
Utiliza productos en crema para dar un acabado humectado, aplica con ligeros toques en la parte alta de los pómulos y sube el rubor ligeramente hacia las sienes. Puedes aplicar el mismo blush en los párpados para que obtengas un maquillaje monocromático más natural.
- Mirada orgánica
Para mantener el minimalisto, solo peina las cejas hacia arriba con cera o gel transparente. En los ojos el toque de blush o bálsamo dará un efecto mojado y si lo prefieres puedes risar las pestañas y aplicar una capa ligera de rímel, evitando los grumos, incluso puedes emplear una mascara de color café.
- Labios jugosos
Un bálsamo de color o una tinta ligera te ayudará a dar un efecto jugoso y natural que combinará perfecto con el resto del look. Para darle un toque elevado puedes colocar el color al centro y después difuminarlo hacia el exterior de la boca.