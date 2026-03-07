El maquillaje minimalista que está dominando 2026

La sofisticación y lo simple se mantiene como tendencia en el maquillaje este 2026, todo por obtener un look natural y minimalista que combina con diferentes tipos de piel y estilos.

A diferencia de lo tradicional, el enfoque de este año está centrado en técnicas como la aplicación de blush que haga lucir a la piel cremosa, bases ligeras y brillos tornasol, además de ser una forma de simplificar la rutina.

¿Por qué cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer?

El maquillaje minimalista que impone este 2026

Prepara la piel

Es el primer paso y resulta escencial para conseguir un acabado natural. Se consigue con una limpieza profunda del rostro, la humectación adecuada, bloqueador solar ligero y un tónico que deje un acabado hidratado.

La preparación de la piel antes del maquillaje es el paso más importante|Pexels: Misolo Cosmetic

Base realista

Olvida las bases de alta cobertura y enfócate en una tinta ligera para la piel que ayude a emparejar ligeramente el tono y procura que las texturas, lunares y pecas continúen visibles después.

Aplica corrector

Solo en puntos estratégicos, como imperfecciones puntuales (barros) o en el lagrimal para aportar luminosidad. Preferentemente usa un producto en crema que permita la fusión.

Aplicar una base ligera y corrector en crema en puntos específicos ayuda a obtener un acabado natural|Pexels: SHVETS production

Bronceador y blush

Utiliza productos en crema para dar un acabado humectado, aplica con ligeros toques en la parte alta de los pómulos y sube el rubor ligeramente hacia las sienes. Puedes aplicar el mismo blush en los párpados para que obtengas un maquillaje monocromático más natural.

Mirada orgánica

Para mantener el minimalisto, solo peina las cejas hacia arriba con cera o gel transparente. En los ojos el toque de blush o bálsamo dará un efecto mojado y si lo prefieres puedes risar las pestañas y aplicar una capa ligera de rímel, evitando los grumos, incluso puedes emplear una mascara de color café.

El maquillaje minimalista opta por una base ligera u el blush como protagonista para dar luminosidad|Pinterest

Labios jugosos

Un bálsamo de color o una tinta ligera te ayudará a dar un efecto jugoso y natural que combinará perfecto con el resto del look. Para darle un toque elevado puedes colocar el color al centro y después difuminarlo hacia el exterior de la boca.

