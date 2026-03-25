Como reaplicar bloqueador sin dañar tu maquillaje

El bloqueador solar se debe reaplicar cada dos o tres horas o inmediatamente al salir del agua o secarse con una toalla. Sin embargo, muchas veces podemos colocarlo como prebase antes de un maquillaje elabora, entonces ¿cómo retocarlo sin dañar nuestro look?

Expertos aseguran que no solo es posible, sino que necesario y casi obligatorio, por lo que te compartimos el truco definitivo para conseguir protegerte de los rayos UV sin dañar toda la producción.

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Así debes reaplicar bloqueador para no arruinar tu maquillaje

Existen diversas formas de reaplicar tu protector solar cuidando de tu maquillaje. Si eres de las personas que prefiere continuar usando su producto habitual líquido o en crema puedes emplear el método Beuty Blender o "de la esponja".

Este consiste en utilizar un pañuelo absorbente o desechable para retirar el sudor y el exceso de grasa. Después colocarás una cantidad adecuada de bloqueador en el dorso de tu mano y tomarás el producto poco a poco, utilizando una esponja de maquillaje.

Para retocar el protector solar en crema puedes utilizar una esponja de maquillaje|Pexels: Armin Rimoldi

Idealmente, la esponja que utilices debe ser de hule o de silicona para que no absorba todo el protector solar y tendrás que aplicarla por todo tu rostro con golpecitos suaves, nunca arrastrando, para que así tu maquillaje permanezca intacto.

Los bloqueadores perfectos para retocar cuando usas maquillaje

Algunos expertos explican que vale totalmente la pena utilizar un bloqueador especial en formato diferente para poder retocar tu maquillaje más fácilmente sin dañarlo.

El bloqueador solar en spray es de fácil retoque para cuando no quieres dañar tu maquillaje|Pexels: Gustavo Fring

El primero de ellos es el spray o bruma, ya que es muy rápido y menos invasivo que las cremas. La forma correcta de aplicarlo es a una distancia de 15 a 20 centímetros alejando el atomizador del rostro, con ojos y boca cerrados y rociar generosamente el producto.

Por otra parte, hay protectores solares en polvo, que son perfectos para las pieles más grasas, ya que al mismo tiempo que te cuida de los rayos UV elimina el exceso de brillo y da un acabado mate. Se coloca con una broca de maquillaje y de forma circular por todo el rostro.

