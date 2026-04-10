3 mascarillas caseras para cabello reseco
El cabello reseco es un problema que se nota desde la distancia, descubre cómo recuperar su brillo y fuerza con las 3 mejores recetas de mascarillas caseras
Si sientes que tu melena luce opaca y sin vitalidad, entonces debes probar estas diferentes recetas de mascarillas caseras que te ayudarán a contrarrestar el efecto del cabello reseco.
Actualmente, sabemos que no es necesario acudir a un salón de belleza ni gastar una fortuna para tener una cabellera saludable, ya que algunos de los ingredientes que tenemos en casa pueden ser útiles para devolver la suavidad y el brillo a nuestro pelo.
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Las 3 mascarillas caseras para decirle adiós a la resequedad
- Clásico de hidratación con aguacate y aceite de oliva
Esta es la mascarilla ideal para los cabellos quebradizos que requieren de hidratación profunda. Necesitamos de ingredientes como 1 aguacate maduro y 2 cucharadas de aceite de oliva.
Para la preparación solo debemos triturar el aguacate hasta que no tenga grumos y después mezclarlo bien con el aceite.
El uso es aplicado de medios a puntas y el tiempo de reposo debe ser de unos 20 minutos, para después enjuagar con agua tibia.
- Brillo extremo con huevo y miel
La miel y el huevo son humectantes naturales que aportan proteínas para fortalecer la hebra del cabello. Los ingredientes que necesitaremos son 1 huevo y 3 cucharadas de miel de abeja.
La preparación consiste en batir bien el huevo y después agregar la miel, mezclando bien ambos ingedientes hasta obtener una pasta homogenea.
Después, debemos esparcir la mezcla por todo el cabello seco y dejar reposar por al menos 15 minutos para posteriormente lavar con el shampoo habitual. Usa agua fría para evitar que el huevo se impregne en tu cabello.
- Nutrición tropical con aceite de coco y aloe vera
Es la mascarilla perfecta para reparar el daño causado por el calor o el sol de la plancha. Los ingredientes que necesitamos son 2 cucharadas de gel de aloe vera o sábila y 2 cucharadas de aceite de coco virgen.
Para la preparación debemos mezclar ambos ingredientes, y después aplicamos sobre el cabello húmedo masajeando el cuero cabelludo. Deja actuar 30 minutos antes de enjuagar.