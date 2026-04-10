3 mascarillas caseras para cabello reseco

Si sientes que tu melena luce opaca y sin vitalidad, entonces debes probar estas diferentes recetas de mascarillas caseras que te ayudarán a contrarrestar el efecto del cabello reseco.

Actualmente, sabemos que no es necesario acudir a un salón de belleza ni gastar una fortuna para tener una cabellera saludable, ya que algunos de los ingredientes que tenemos en casa pueden ser útiles para devolver la suavidad y el brillo a nuestro pelo.

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Las 3 mascarillas caseras para decirle adiós a la resequedad

Clásico de hidratación con aguacate y aceite de oliva

Esta es la mascarilla ideal para los cabellos quebradizos que requieren de hidratación profunda. Necesitamos de ingredientes como 1 aguacate maduro y 2 cucharadas de aceite de oliva.

Para la preparación solo debemos triturar el aguacate hasta que no tenga grumos y después mezclarlo bien con el aceite.

El uso es aplicado de medios a puntas y el tiempo de reposo debe ser de unos 20 minutos, para después enjuagar con agua tibia.

Las mascarillas caseras pueden resultar efectivas para la resequedad del cabello|Pexels: Beyzanur K.

Brillo extremo con huevo y miel

La miel y el huevo son humectantes naturales que aportan proteínas para fortalecer la hebra del cabello. Los ingredientes que necesitaremos son 1 huevo y 3 cucharadas de miel de abeja.

La preparación consiste en batir bien el huevo y después agregar la miel, mezclando bien ambos ingedientes hasta obtener una pasta homogenea.

Después, debemos esparcir la mezcla por todo el cabello seco y dejar reposar por al menos 15 minutos para posteriormente lavar con el shampoo habitual. Usa agua fría para evitar que el huevo se impregne en tu cabello.

Las mascarillas caseras dan un resultado de salón sin gastar una fortuna|Pexels: Oleskandra Biliak

Nutrición tropical con aceite de coco y aloe vera

Es la mascarilla perfecta para reparar el daño causado por el calor o el sol de la plancha. Los ingredientes que necesitamos son 2 cucharadas de gel de aloe vera o sábila y 2 cucharadas de aceite de coco virgen.

Para la preparación debemos mezclar ambos ingredientes, y después aplicamos sobre el cabello húmedo masajeando el cuero cabelludo. Deja actuar 30 minutos antes de enjuagar.

