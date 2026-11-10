3 diseños de uñas con pinos de Navidad

Superadas las festividades de finales de octubre y principios de noviembre, los mexicanos activaron su modo navideño y ya se preparan para los festejos decembrinos. En ese caso, si te gusta arriesgar en lo que usarás en tus uñas, aquí se te presentan 3 opciones inspiradas en los pinos navideños tan característicos de esta época. Toma nota y aplica el diseño que te guste o adáptalo al gusto.

¿Cómo hacer uñas con pinos navideños?

La realidad es que el mundo de las uñas se ha diversificado de una manera total. No se trata de diseños y formas, sino de conceptos y materiales abundantes para lograr lo que a ti se te antoje. Por ello, si eres muy fan de la Navidad y quieres lucir completamente adecuada para las festividades… he aquí 3 diseños que propone la Inteligencia Artificial de Google con pinos como protagonistas.

Pinos con Efecto Ojo de Gato y Destellos Metalizados

Para esta primera propuesta se recomienda una base en tonos plateados o verdes que aporten profundidad al estilo ojo de gato con esmaltes magnéticos. Esto mientras el diseño que se creará encima propone dibujar el contorno de los pinos navideños en gel dorado o pigmento efecto espejo. Esto para después agregar un pequeño moño en color blanco y/o perlitas en blanco. Si logras la intención de estas recomendaciones, el fondo magnético provoca que el árbol brille como si tuviera luces propias.

Pinos Tridimensionales con Efecto Joya (Maximalismo Coreano)

Aquí la base se propone en rojo quemado, vino profundo o verde pino con acabado brillante. Y los pinos se lograrán con relieve 3D, gel sólido moldeable o capas escalonadas. Además, acompañarás con pedrería pesada, perlas o cristales que simularán las esferas de Navidad. Mientras que la última recomendación se enfoca en alternar con uñas lisas o con estampados minimalistas que no sobrecarguen las manos.

Árbol Minimalista en Base Blanca o Nude

Como el propio titular lo indica, la base irá en esmalte blanco-nieve o tono nude translúcido. Y en cuanto al diseño, se indica el uso de un pincel fino (liner) que trazará un triángulo (asemejando un pino) en verde sutil… al cual se le agregará textura con pinceladas zigzag blanco que imita la nieve. Y finalmente se coronará la punta del triángulo con una estrella dorada pequeña o un punto de luz pequeño.