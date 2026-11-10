Decoración Japandi con cartón: Cómo hacer vasijas de aspecto cerámico y rústico para tus mesas auxiliares

El estilo Japandi, la fusión perfecta entre el minimalismo cálido escandinavo y la estética rústica japonesa, se ha consolidado como el rey indiscutible del diseño de interiores.
Una de sus piezas más icónicas son las vasijas de formas orgánicas, tonos tierra y texturas porosas que parecen esculpidas en barro o cerámica artesanal. Sin embargo, adquirir estas piezas en boutiques necesitan de una inversión importante.
La solución definitiva está en el upcycling creativo. Utilizando cajas de cartón reciclado y una técnica de texturizado sumamente económica, puedes fabricar tus propias vasijas de aspecto cerámico para vestir tus mesas auxiliares, repisas o recibidores con un acabado tan realista y sofisticado que nadie adivinará su origen.
Materiales para crear tus vasijas estilo Japandi
Reúne estos materiales sencillos y fáciles de conseguir para dar vida a tus piezas escultóricas:
- Cartón reciclado
- Cinta adhesiva de papel
- Pasta texturizadora casera
- Silicón caliente, tijeras y cúter
- Brocha de cerdas gruesas o esponja
Crea paso a paso tu vasija estilo Japandi
- Diseña la silueta y arma el esqueleto
Dibuja sobre el cartón la silueta de tu vasija. Recorta cuatro siluetas idénticas y pégalas entre sí formando una cruz en tercera dimensión, asegurándolas con silicón caliente. Esta estructura interna le dará rigidez y peso visual.
- Forra y moldea el volumen
Corta tiras de cartón delgado flexible y ve rodeando la estructura en cruz de abajo hacia arriba, fijándolas con abundente masking tape. Ve ajustando la presión de la cinta para crear curvas suaves de la barriga del carrón y estrechar el cuello.
- Aplica recubrimiento de cerámica rústica
Prepara tu mezcla de resanador, pintura acrílica y bicarbonato hasta obtener una pasta espesa. Con las manos cubre toda la superficie de cartón y cinta.
- Secado y envejecido sutil
Deja secar la vasija en un lugar ventilado durante 12 a 24 horas hasta que la superficie se sienta completamente dura como la piedra. Si deaseas darle un toque más antiguo, pasa suavemente una lija fina por los bordes más pronunciados y aplica una capa muy ligera de pintura café diluida en agua, retirando el exceso con un trapo limpio.