El primer trimestre de 2027 llega con una configuración astral intensa para los vínculos afectivos. De acuerdo con el calendario astrológico, el año abre con Júpiter transitando por Leo y Urano avanzando directo en Géminis a partir del 8 de febrero, planeta vinculado a los sucesos repentinos y fuera de guion.

A esto se suman dos fenómenos clave en el segundo mes del año: un eclipse solar en Acuario el 6 de febrero y un eclipse lunar en Virgo el 21 de febrero, eventos que, según explica la astrología, impulsan la búsqueda de libertad emocional y replantean cómo compartimos nuestro tiempo.

3 signos del zodiaco que vivirán un giro inesperado en el amor 2027

Acuario: Revelaciones y vínculos fuera de lo convencional

Con Plutón asentado en su signo y el eclipse solar del 6 de febrero ocurriendo directamente sobre su energía, Acuario protagoniza uno de los reinicios más notables del inicio de 2027. Además, Júpiter en Leo ilumina su zona de pareja durante toda la primera mitad del año.

3 signos del zodiaco que vivirán un giro inesperado en el amor durante los primeros meses de 2027 3 signos del zodiaco que vivirán un giro inesperado en el amor durante los primeros meses de 2027

Leo: Magnetismo al máximo y decisiones que cambian el guion

Tener a Júpiter recorriendo su propio signo convierte a Leo en uno de los grandes protagonistas sentimentales de principios de 2027, como señalan las proyecciones astrológicas.

Sin embargo, la retrogradación de Marte entre enero y abril lo invitará a revisar qué desea realmente antes de dar el sí definitivo.

Virgo: Cierre de ciclos y apertura a compromisos reales

Para Virgo, los primeros meses de 2027 funcionan como una etapa de depuración emocional antes de recibir a Júpiter en su signo en julio.

El eclipse lunar del 21 de febrero en su propio eje marcará un antes y un después en su manera de entender a la pareja.

3 signos del zodiaco que vivirán un giro inesperado en el amor durante los primeros meses de 2027 3 signos del zodiaco que vivirán un giro inesperado en el amor durante los primeros meses de 2027 (Ludmila Nilava)

Para aprovechar la energía astral de inicio de año mantén la mente abierta en febrero.

Con Mercurio retrógrado en Piscis del 9 de febrero al 3 de marzo, es natural que regresen mensajes del pasado o malentendidos; evita tomar decisiones definitivas bajo la euforia del momento.