WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo debido a que permite tener una comunicación más fluida e interactiva. En este caso te vamos a contar cómo activar el modo GTA en 3 pasos. Así es que podrás cambia el fondo de pantalla y consultar información del juego.

Es importante aclarar que el modo Grand Theft Auto VI (GTA 6) debe ser activado de manera manual y es decisión de cada usuario optar por hacerlo. Manos a la obra y haz unos increíbles fondos de pantallas.

¿Cómo colocar el fondo de pantalla de GTA?

Si deseas cambiar el fondo de pantalla de WhatsApp para colocar uno en modo GTA 6 pues el primer paso es descargar una imagen que haga referencia al videojuego. Podrás encontrarlas en Pinterest o directamente en Rockstar Games.

Whatsapp Esta es una gran herramienta. (Canva/Canva)

Los pasos son los siguientes:

Ir a Ajustes.

Seleccionar Apariencias y luego Estilo predeterminado del chat.

Escoger Fondo y luego la opción de Fotos.

Buscar en la galería la foto descargada de GTA.

Ajustar tamaño y guardar los cambios.

También puedes cambiar el color de las burbujas de texto que se incorporan en los chats para que haya una combinación con la imagen seleccionada. Esta es una gran alternativa para estar en tendencia.

Interactuar con Meta en modo GTA 6

Si también quieres interactuar con Meta AI, deberás elegir una opción de este asistente de inteligencia artificial disponible en los chats, tanto en en la app como en la versión web.

Una vez allí vas a consultar sobre cualquier tema que quieras interactuar como por ejemplo:

WhatsApp Los pasos son muy fáciles. (Julio Lopez/Pexels)

¿En qué ciudades transcurre GTA 6?

¿Quiénes son los protagonistas de GTA 6?

¿Qué se sabe de la historia de GTA 6?

¿GTA 6 está disponible para PS5?

¿GTA 6 llega a Xbox Series X y Series S?

¿GTA 6 tiene una versión para PC?

¿Qué vehículos aparecen en GTA 6?

¿Hay aviones y helicópteros en GTA 6?

¿Qué actividades se pueden realizar fuera de las misiones principales?

¿GTA 6 tiene modo multijugador?

¿Se puede jugar con dos personajes principales?

¿Qué novedades tiene el mapa de GTA 6?