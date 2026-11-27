Una gran manera de despedirse del 2026 es renovando nuestra imagen. Ya sea desde un corte de cabello o un cambio en nuestra manera de vestir, cualquier transformación nos permitirá lucir diferente y terminar el año con otra actitud.

En este punto, se debe tener en cuenta que modificar el aspecto del cabello es uno de los caminos más prácticos y directos para probar algo distinto. Tanto si se elige cortar el cabello, variar la manera habitual de peinarlo o apostar por un giro de coloración, el cabello ofrece un margen amplio para jugar.

Nuevo tono para el cabello

Es por lo señalado que los expertos en belleza señalan que probar matices y estilos permite acompañar el crecimiento personal con vitalidad y realzar los rasgos sin perder naturalidad. Por lo tanto, en muchos salones de belleza las preguntas sobre los tintes para el cabello comienzan a multiplicarse.

Aportarle un nuevo tono a la melena no hace referencia a un cambio drástico, sino que puede apuntar a pequeñas pigmentaciones o sutilezas que marquen la diferencia sin convertirse en una transformación grotesca.

Los mejores tintes borgoña

En ese terreno, el cambio de tono se vuelve el protagonista ideal cuando se busca un impacto visual marcado, con identidad propia y lejos de lo previsible. Por lo tanto, elegir un tinte borgoña con destellos violáceos puede ser una gran opción ya que aporta profundidad, actitud y una impronta alternativa y moderna.

A continuación, te compartimos 3 tintes borgoña para lograr este efecto en tu cabello y culminar el 2026 con mucho carácter:

Borgoña vino profundo con reflejos violeta

Cómo se ve: Un tono intenso y oscuro, cercano al vino tinto, que al recibir la luz revela matices morados y frambuesa.

Por qué suma carácter: Aporta sofisticación y un aire alternativo elegante, ideal para quienes buscan profundidad sin caer en un color plano.

Borgoña ciruela vibrante

Cómo se ve: Una mezcla audaz entre el rojo borgoña y el ciruela, con mayor presencia del subtono violáceo en medios y puntas.

Por qué suma carácter: Destaca por su energía moderna y expresiva, elevando cualquier estilismo sencillo con un acabado llamativo y con mucha personalidad.

Borgoña violáceo difuminado