La Navidad está cada vez más cerca por lo que nadie quiere perderse de ser parte de ella, es por esto que si quieres hacer decoraciones únicas pues te traemos los mejores stickers de los Saja Boys como Santa Claus.

En estas alternativas puedes observar 5 ideas y diseños de los Saja Boys con la indumentaria de Santa Claus por lo que son opciones interesantes para poder personalizar cada elemento que desees.

¿Cuáles son los mejores stickers de Saja Boys para Navidad?

Saja Claus en modo puchero

La primera opción nos muestra a los integrantes con traje de Santa rojo o rosado con un gesto de serio que es ideal para darle un toque cómico y dramático a los chats.

Los 5 Saja Boys versión chibi Santa

Luego nos podemos encontrar con Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby juntos con trajes completos de Santa Claus, gorros rojos y botas invernales. Esta es una buena opción para decorar lo que más desees.

Baby Saja repartiendo regalos

También puedes optar por elegir al miembro menor del grupo que aparece en estilo chibi. Se lo puede ver cargando la bola de regalos sobre el hombro con una expresión muy traviesa.

Trineo de cazadores e idols

Otra opción interesante es donde aparecen los Saja Boys en movimiento viajando a toda velocidad en un trineo brillante lleno de luces navideñas.

Saja Boys Esta opción es muy interesante. (Gemini/IA Gemini)

Bolsa de regalos K-Pop

Por último, tenemos esta increíble opción que aparece como un diseño temático con paquetes envueltos, micrófonos, bastones de caramelo y guiños al grupo para decorar agendas o envoltorios.

Elige cualquiera de los stickers para poder personalizar tus elementos de la mejor manera y con toda la magia navideña para adornar. Recuerda imprimir en papel fotográfico para que dure más tiempo.