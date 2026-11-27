Está por comenzar diciembre y con él por supuesto toda la magia navideña. Es por esto que te vamos a contar cómo llevar tus uñas gelish de la mejor manera para sacarlas a relucir.

Aquí te vamos a dejar 4 diseños con texturas modernas para sacarle el mejor partido. Esta es una manera muy elegante de poder lucir en estas dietas tan importantes.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas navideñas?

Rojo cereza o borgoña con detalles dorados

Aquí tenemos una apuesta elegante y atemporal que consiste en llevar la mayoría de las uñas en color rojo profundo y dejar uno o dos con glitter dorado, hoja de oro o líneas minimalistas.

Para lucirlas se recomienda llevarlas en uñas cortas cuadradas o almendradas, los puedes combinar con accesorios dorados como anillos o pulseras. También usa tonos neutros como lo son el beige, negro o blanco.

Francesita invernal con blanco perlado y brillo

Luego tenemos esta versión discreta y reversionada de la manicura francesa. Lo que debes usar es una base nude o vía láctea, en cuanto a la clásica línea blanca tienes que reemplazarla por glitter plateado, efecto glaseado o pequeños copos de nieve.

Es un estilo que estiliza los dedos y es ideal para usar en el día a día como en eventos formales. Combina con suéteres tejidos claros o ropa de fiesta con lentejuelas.

Verde esmeralda con efecto “ojo de gato”

Para esta opción lo que debes hacer es usar el gel magnético aterciopelado que puede cambiar con la luz. Esto te brinda un acabado profundo y sofisticado sin necesidad de agregar nada más.

A la hora de lucirlo se recomienda en uñas medianas o largas con forma almendrada, ya que la curvatura permite apreciar mejor el movimiento del brillo. Lleva outfits monocromáticos o en tonos tierra.

Estilo Candy Cane (bastón de caramelo)

Por último, tenemos esta opción divertida que consiste en intercalar líneas diagonales rojas y blancas sobre una base natural o roja. Si quieres hacerla más llamativa puedes aplicar polvo acrílico transparente antes de curar en lámpara para lograr un “efecto azúcar” con textura.

No es un look que deba lucir recargada por lo que se recomienda llevar el diseño de bastón solo en el dedo anular y mantén el resto de las uñas en rojo liso o con una francesita roja. Es el complemento perfecto para reuniones familiares relajadas.

¿Qué hacer para que las gelish luzcan impecables?

Hidratación diaria: procura usar aceite de cutícula todas las noches para que la piel esté suave y el esmalte no se levantará antes de tiempo.

Cuidado con el agua caliente y químicos: protege tus manos con guantes de lavar platos para que no se opaque el top coat brillante.