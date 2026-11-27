La última ducha del año funciona como un punto y aparte simbólico. Más allá de las creencias esotéticas, tomarse unos minutos de calma antes de la cena de Nochevieja ayuda a soltar el estrés acumulado de doce meses y a enfocar la mente en nuevos propósitos.
De acuerdo con guías de bienestar, no hace falta salir a comprar preparados especiales: en la cocina existen hierbas, especias y minerales con propiedades aromáticas y relajantes ideales para un baño de renovación el 31 de diciembre.
5 ingredientes de tu cocina para preparar un baño energético el 31 de diciembre
- Sal gruesa o sal de mar
Es el elemento base de cualquier limpieza simbólica. Físicamente exfolia suavemente la piel y relaja la tensión muscular; energéticamente se asocia con la capacidad de absorber cargas pesadas y dejar en cero el cansancio del ciclo que termina.
- Ramas de romer
Para algunas tradiciones decembrinas, el romero es una de las hierbas más valoradas para despejar el agotamiento, revitalizar el estado de ánimo y aportar una sensación de frescura inmediata.
- Rajas de canela
Su aroma cálido y estimulante activa los sentidos y combate la fatiga decembrina. Dentro de las prácticas del Feng Shui, la canela se vincula con el impulso para concretar proyectos y atraer oportunidades laborales.
- Hojas de laurel
Desde la antigüedad clásica, el laurel simboliza el triunfo y el reconocimiento personal. Incorporarlo al agua del baño ayuda a reforzar la confianza y a agradecer los logros alcanzados durante el año que concluye.
- Miel de abeja o cáscara de naranja
Mientras la sal limpia, los ingredientes dulces y cítricos equilibran el ánimo. La miel aporta hidratación suave a la piel, mientras que los aceites esenciales de la cáscara de naranja elevan la energía y aportan optimismo.
Para preparar y aplicar tu baño paso a paso: prepara la infusión poniendo a hervir un litro y medio de agua, cuela y templa para después reservarlo y aplicarlos hasta el final de la ducha, no enjuagues con agua de llave; envuélvete con una toalla limpia y sécate sin tallar.