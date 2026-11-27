La última ducha del año funciona como un punto y aparte simbólico. Más allá de las creencias esotéticas, tomarse unos minutos de calma antes de la cena de Nochevieja ayuda a soltar el estrés acumulado de doce meses y a enfocar la mente en nuevos propósitos.

De acuerdo con guías de bienestar, no hace falta salir a comprar preparados especiales: en la cocina existen hierbas, especias y minerales con propiedades aromáticas y relajantes ideales para un baño de renovación el 31 de diciembre.

5 ingredientes de tu cocina para preparar un baño energético el 31 de diciembre

Sal gruesa o sal de mar

Es el elemento base de cualquier limpieza simbólica. Físicamente exfolia suavemente la piel y relaja la tensión muscular; energéticamente se asocia con la capacidad de absorber cargas pesadas y dejar en cero el cansancio del ciclo que termina.

5 ingredientes de tu cocina para preparar un baño energético el 31 de diciembre 5 ingredientes de tu cocina para preparar un baño energético el 31 de diciembre

Ramas de romer

Para algunas tradiciones decembrinas, el romero es una de las hierbas más valoradas para despejar el agotamiento, revitalizar el estado de ánimo y aportar una sensación de frescura inmediata.

Rajas de canela

Su aroma cálido y estimulante activa los sentidos y combate la fatiga decembrina. Dentro de las prácticas del Feng Shui, la canela se vincula con el impulso para concretar proyectos y atraer oportunidades laborales.

Hojas de laurel

Desde la antigüedad clásica, el laurel simboliza el triunfo y el reconocimiento personal. Incorporarlo al agua del baño ayuda a reforzar la confianza y a agradecer los logros alcanzados durante el año que concluye.

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Miel de abeja o cáscara de naranja

Mientras la sal limpia, los ingredientes dulces y cítricos equilibran el ánimo. La miel aporta hidratación suave a la piel, mientras que los aceites esenciales de la cáscara de naranja elevan la energía y aportan optimismo.

Para preparar y aplicar tu baño paso a paso: prepara la infusión poniendo a hervir un litro y medio de agua, cuela y templa para después reservarlo y aplicarlos hasta el final de la ducha, no enjuagues con agua de llave; envuélvete con una toalla limpia y sécate sin tallar.