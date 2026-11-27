El fenómeno musical y animado de las Guerreras K-Pop sigue marcando pauta en el regreso a clases. Sus protagonistas, Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo HUNTR/X, se han convertido en el motivo favorito para decorar libretas, carpetas y escritorios de estudiantes de primaria, secundaris y preparatoria.

De cara al arranque de actividades escolares en enero de 2027, contar con un horario visual claro es clave para evitar olvidos y distribuir mejor las tardes de estudio. A continuación te presentamos 5 estilos de horarios escolares impromibles inspirados en el trío cazademonios y cómo elegir el que mejor se adapta a tu rutina académica.

5 horarios escolares imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para organizar tus clases en 2027

Horario grupal HUNTR/X estilo póster

Presenta a Rumi, Mira y Zoey en formación de escenario en la cabecera, seguido de una cuadrícula amplia de lunea a viernes dividida por bloques horarios. Su formato horizontal permite escribir tanto el nombre de la materia como el salón y el nombre del profesor sin amontonar la letra.

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Diseño minimalista tamaño carpeta

Utiliza bordes limpios en tonos morado neón, rosa y azul eléctrico con ilustraciones chibi de las tres protagonistas en las esquinas. Al ocupar media carta, deja espacio libre en la parte inferior para anotar códigos de clases virtuales o contraseñas escolares.

Plantilla temática individual por personaje

Consiste en elegir una plantilla dedicada a tu integrante favorita: tonos púrpura y estética de liderazgo para Rumi, paleta magenta y estilo audaz para Mira, o colores turquesa y detalles dinámicos para Zoey. Puedes usar plantilla para las clases de la escuela y otra para entrenamientos, idiomas o talleres vespertinos.

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Horario semanal con rastreador de tareas

Divide la hoja en dos secciones: del lado izquierdo va la tabla fija de materias de lunes a viernes decorada con los símbolos de armas luminosas de HUNTR/X, y del lado derecho incluye una lista de verificación con casillas para marcar exámenes, proyectos y lecturas pendientes.