Las Guerreras K-Pop son uno de los personajes favoritos de los más chicos y de los grandes también. Sin embargo, nunca te hubieras imaginado que se podían convertir en personajes de Bluey.

Gracias a la inteligencia artificial es que se pueden convertir a Rumi, Zoey y Mira en personajes personalizados de Bluey. Estos te servirán para poder personalizar tus elementos de la mejor manera.

¿Cómo hacer stickers de las Guerreras K-pop como Bluey?

Rumi (arriba a la izquierda)

Primero tenemos a Rumi que aparece como una perrita en tonos violetas y por supuesto no podían faltar sus trenzas largas. También luce una chaqueta estilo idol y su micrófono en la mano.

Mira (arriba a la derecha)

También tenemos a Mira que está coloreada en tonos rosa coral y rojizo, conserva su peinado suelto, tiene un uniforme escénico y empuña su espada de energía celeste.

Guerreras K-pop Estas opciones son más que interesantes. (Gemini/IA Gemini)

Zoey (abajo a la izquierda)

Llegamos a Zoey que se encuentra representada con colores gris oscuro/ negro con dos rodetes característicos, atuendo urbano oscuro y disparando su arco mágico translúcido.

Jinu / Idol masculino (abajo al centro)

También puedes optar por llevar a Jinu con pelaje crema y cabello celeste despeinado, vestido con chaqueta casual y sosteniendo un micrófono.

Derpy, el tigre espiritual (abajo a la derecha)

Por último, también puedes contar con Derpy que ha sido reinterpretado en un estilo tierno y redondeado como Bluey. Luce con un tono azul hielo, rayas celestes y rodeada de un aura brillante.

Características de diseño y formato (Die-Cut)

Debes tener en cuenta que estos stickers deben ser impresos en vinilo autoadhesivo (Mate o brillante) o también papel fotográfico adhesivo. Esto lo que permite es poder obtener unos stickers resistentes al roce y fáciles de despegar.

En cuanto al tamaño compacto y su formato individual, te permite poder decorar fundas de celulares, notebooks, termos, botellas, cuadernos escolares o agendas.