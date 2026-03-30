Las 3 zonas de tu hogar que debes limpiar con más frecuencia

Mantener la higiene en el hogar es una actividad necesaria para garantizar el bienestar. De acuerdo con análisis de expertos, aunque cada casa es diferente existen al menos 3 zonas que se deben limpiar con frecuencia, de lo contrario puede ser un área de acumulación de gérmenes.

Hoy te explicamos cuáles son los lugares de tu hogar que debes limpiar más frecuentemente y por qué, así como consejos prácticos para conseguir mantener un ambiente libre de suciedad.

Noticias Sinaloa del 26 de marzo 2026

Estas son las 3 zonas de tu hogar que debes limpiar con frecuencia

La cocina

Es una de las zonas que requiere de mayor limpieza por ser considerada la que tiene mayor carga bacteriana dentro del hogar. Al manipularse alimentos crudos es más propensa a que exista contaminación cruzada, además de que suele ser un foco de atracción de plagas, como ratones y cucarachas y hormigas.

La cocina es una de las áreas de la casa que debe limpiarse con mayor frecuencia|Pexels: cottonbro studio

Se recomienda limpiar los platos y las superficies diariamente y desinfectar las esponjas que se utilicen para el lavadero.

El baño

Esta es la zona más húmeda de todo el hogar por lo que se recomienda mantenerla limpia para evitar la proloferación de bacterias y otros microorganismos.

El baño debe limpiarse a profundidad al menos una vez por semana|Pexels: www.kaboompics.com

El estándar básico sugiere una limpieza profunsa al menos una vez por semana, aunque las superficies de contacto frecuente pueden limpiarse superficialmente todos los días.

El dormitorio

Aunque muchos podrían pensar que no es una zona tan sucia, lo cierto es que se calcula que pasamos en este lugar al menos un tercio de nuestra vida, en promedio.

La ropa de cama debe cambiarse al menos una vez a la semana|Pexels: cottonbro studio

Generalmente es una zona en donde se acumula el polvo, los ácaros en los colchones y piel muerta en la ropa de cama. A largo plazo, esto puede afectar la calidad del sueño e incluso ocasionar problemas pulmonares.

Se recomienda hacer la cama y ventilar diariamente la habitación, además de aspirar el polvo y cambiar las sábanas al menos una vez por semana, para mantener el ambiente limpio y fresco. Además de barrer y limpiar bien los pisos.