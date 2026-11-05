Por qué el flequillo cortina sigue dominando las tendencias y cómo saber si va contigo

Si estás pensando en renovar tu imagen o experimentar con un look que no has experimentado puedes apostar por un flequillo de cortina, ya que con este tipo de corte mantiene el largo de tu cabello si no quieres arriesgarte demasiado. Este tipo de corte se mantiene entre las tendencias de belleza porque enmarca el rostro, aporta movimiento, se adapta a la mayoría de los rostros y permite conseguir un cambio favorecedor.

¿Por qué el flequillo cortina sigue siendo tendencia?

Este tipo de estilo en los flequillos destaca por ser corto en la parte del centro y ligeramente más largo de los lados laterales, literal creando ese efecto de cortina abierta, así que da una imagen de apariencia desenfadada y permite integrarse con el resto del cabello para conseguir un acabado que puede adaptarse a melenas largas, con ondas, en capas o con peinados que llevan volumen.

Cómo hacer y peinar un flequillo cortina dependiendo del tipo de rosto. Cómo hacer y peinar un flequillo cortina dependiendo del tipo de rosto (Especial)

Otra de las cosas que mantiene este corte en tendencia es que puede adaptarse a diferentes ocasiones o eventos sociales, ejemplo, al realizar un un secado ligero y las puntas hacia afuera, ofrece un aspecto elegante o si se deja secar al natural crearás un estilo relajado y fresco.

¿Cómo saber si el flequillo cortina va contigo?

Como te lo mencionamos anteriormente este tipo de flequillo es uno de los estilos más versátiles ya que se adapta al tipo de rostro y textura del pelo ya sea rizado, lacio, ondulado o quebrado.

En rostros redondos, un flequillo más largo y abierto a los lados puede ayudar a crear una sensación visual de mayor longitud.

un flequillo más largo y abierto a los lados puede ayudar a crear una sensación visual de mayor longitud. En caras alargadas , proyecta una melena con más volumen y una abertura menos pronunciada puede equilibrar las proporciones.

, proyecta una melena con más volumen y una abertura menos pronunciada puede equilibrar las proporciones. Para rostros ovalados, suelen funcionar a distintas longitudes.

¿Cómo peinar un flequillo cortina?

Para conseguir su forma característica, utiliza un cepillo redondo y dirige el cabello hacia adelante antes de abrirlo hacia los lados. También puedes recurrir a rulos o tubos grandes para obtener volumen sin marcar demasiado las puntas.