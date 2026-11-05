Cuál es el mejor lugar del salón para poner tu árbol de Navidad, según expertos en diseños de interiores

El mejor lugar del salón para poner el árbol de Navidad es una esquina despejada, preferentemente visible desde la entrada o desde los principales puntos de reunión, pero sin bloquear las zonas de circulación. Esta ubicación permite convertirlo en el protagonista de la decoración sin ocupar demasiado espacio ni interferir con la distribución de los muebles.

Aunque muchas personas lo colocan junto al sofá, frente a una ventana o cerca del televisor, los expertos en diseño de interiores recomiendan observar primero las dimensiones de la habitación y sus recorridos habituales. El objetivo es integrar el árbol al conjunto decorativo para que aporte calidez y espíritu festivo sin generar una sensación de desorden.

¿Por qué conviene colocar el árbol de Navidad en una esquina del salón?

Las esquinas son espacios estratégicos porque permiten aprovechar superficies que habitualmente quedan libres. Además, facilitan la decoración del árbol desde diferentes ángulos y evitan que interfiera con el uso cotidiano del salón.

La diseñadora de interiores Emily Henderson, reconocida por sus trabajos de decoración residencial, destaca la importancia de considerar la circulación, las proporciones y la distribución de los elementos antes de incorporar nuevos objetos decorativos. Para elegir la esquina adecuada, sugiere tener en cuenta algunos aspectos:

Que sea visible : lo ideal es que el árbol pueda apreciarse desde la entrada o desde el sofá, sin quedar escondido detrás de una puerta o un mueble.

: lo ideal es que el árbol pueda apreciarse desde la entrada o desde el sofá, sin quedar escondido detrás de una puerta o un mueble. Que no obstaculice el paso : debe quedar suficiente espacio para caminar cómodamente alrededor de los muebles y acceder a otras zonas de la casa.

: debe quedar suficiente espacio para caminar cómodamente alrededor de los muebles y acceder a otras zonas de la casa. Que tenga espacio suficiente : hay que calcular tanto la altura como el diámetro de la base y la amplitud de las ramas.

: hay que calcular tanto la altura como el diámetro de la base y la amplitud de las ramas. Que esté alejado de fuentes de calor: es preferible evitar radiadores, chimeneas y estufas, especialmente si se utiliza un árbol artificial.

¿Qué otros lugares del salón son adecuados para colocar el árbol navideño?

Si las esquinas están ocupadas o el salón tiene una distribución particular, existen otras ubicaciones que pueden funcionar bien. La clave es mantener el equilibrio visual y evitar que el árbol compita con otros elementos importantes de la habitación.

Junto a una ventana : permite que la decoración se vea desde el exterior y aprovecha la luz natural durante el día. Sin embargo, conviene no bloquear completamente la entrada de luz.

: permite que la decoración se vea desde el exterior y aprovecha la luz natural durante el día. Sin embargo, conviene no bloquear completamente la entrada de luz. Al lado del sofá : es una alternativa para crear un rincón navideño acogedor, siempre que no dificulte el movimiento ni reduzca el espacio disponible.

: es una alternativa para crear un rincón navideño acogedor, siempre que no dificulte el movimiento ni reduzca el espacio disponible. Cerca de una pared principal: funciona especialmente bien en salones amplios, donde el árbol puede convertirse en el punto focal de la decoración.

La diseñadora de interiores Kelly Wearstler, reconocida por sus proyectos residenciales y su trabajo con composiciones visuales, también sugiere comprender la importancia de los contrastes, las proporciones y los puntos focales en un ambiente. La mejor ubicación será aquella que permita disfrutar de la decoración navideña sin sacrificar la comodidad del salón.

Por último, es importante comprobar que haya un enchufe cercano para las luces, evitar cables atravesados por las zonas de paso y mantener el árbol alejado de materiales inflamables.